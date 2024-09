Le premier téléphone à remporter 3 millions sur AnTuTu dispose d’un SoC très puissant et sera bientôt dévoilé

Le Vivo X200 Pro devrait être annoncé le 14 octobre. L’appareil sera équipé du puissant processeur d’application (AP) Dimensity 9400. Ce dernier sera composé d’un cœur de processeur principal Cortex-X5 fonctionnant aussi vite que 3,45 GHz, de trois cœurs de processeur Cortex-X4 et de quatre cœurs de processeur Cortex-A720.

Un employé de Vivo a récemment partagé une capture d’écran d’un résultat de référence AnTuTu ; avec un total de 3 007 853, le Vivo X200 Pro est devenu le premier smartphone à atteindre un score de plus de 3 millions sur l’application d’analyse comparative AnTuTu. L’Oppo Find X8, également alimenté par le chipset Dimensity 9400, a été légèrement en deçà du score de 3 millions, avec un total de 2 880 558. Cela pourrait indiquer que Vivo a mis au point un meilleur moyen pour le X200 Pro de dissiper la chaleur. Ou bien, son logiciel pourrait être mieux optimisé que celui de l’appareil d’Oppo.

Alors que le Dimensity 9400 AP ressemble certainement au processeur à battre cette année, son principal rival, le Snapdragon 8 Gen 4 (qui pourrait être appelé Snapdragon 8 Elite) n’a pas encore été exécuté via AnTuTu. Il a cependant été noté par Geekbench et un test récent a montré un score monocœur de 3 236 et un résultat multicœur de 10 049. Cela a dépassé une analyse Geekbench pour le SoC Dimensity 9400 qui a abouti à un score monocœur de 2 889 points et un score multicœur de 8 833.

Grâce au Dimensity 9400 AP, le Vivo X200 Pro est le premier à atteindre les 3 millions sur AnTuTu. | Crédit image-Weibo

Il est encore tôt et des ajustements peuvent et seront faits. Le Snapdragon 8 Gen 4 ne sera officiellement annoncé que lorsque Qualcomm organisera le Snapdragon Summit annuel à la fin du mois prochain. MediaTek devrait accueillir le Dimensity 9400 le 1er novembre. Les deux points d’accès seront fabriqués par TSMC à l’aide de son nœud de processus 3 nm (N3E) de deuxième génération.