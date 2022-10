Le premier teaser et plus de mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Préparez-vous pour les Roys nouvelle génération dans Succession saison 4. La première bande-annonce de la très attendue quatrième saison est sortie le 23 octobre avant la Maison du Dragon final. Les images montrent Kendall, Roman et Shiv faisant équipe contre leur père après la finale à couper le souffle de la saison 3, tandis que Logan se trouve insatisfait du calibre de ses partisans.

Plus de journaux télévisés :

Premier teaser de la saison 4 de “SUCCESSION”. La série sortira au printemps 2023 sur HBO. pic.twitter.com/dDqwXpTNz8 – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 24 octobre 2022

La popularité de l’émission HBO ne fait que croître, avec 1,7 million de téléspectateurs à l’écoute pour la seule finale, marquant une série de téléspectateurs élevés. La série a remporté 4 Emmys aux Primetime Emmys 2022, dont le prix de la série dramatique exceptionnelle.

Maintenant que nous sommes à plus de la moitié de 2022, que se passe-t-il avec Succession saison 4? Voici toutes les mises à jour clés que vous devez connaître, y compris les actualités du tournage, le casting, etc.

Est Succession De retour pour la saison 4

Oui, Succession reviendra pour la saison 4. La série dramatique HBO a été renouvelée pour une quatrième saison en octobre 2021, juste après le retour de l’émission pour la saison 3.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“A chaque saison de Succession, Jesse Amstrong a continué à dépasser nos attentes les plus folles, nous entraînant plus profondément dans le sanctuaire intérieur de la famille Roy avec un esprit, une humanité et une précision indélébiles », déclare Francesca Orsi, Vice-président exécutif, HBO Programming, a déclaré dans un communiqué. “Cette saison ne fait sans aucun doute pas exception, et nous ne pourrions pas être plus excités pour tout ce qui nous attend dans la prochaine saison à venir.”

Succession Date de la première de la saison 4

Succession la saison 4 n’a pas de date de première. Lorsque le premier teaser est sorti le 23 octobre, HBO a révélé que Succession la saison 4 sera diffusée au printemps 2023.

Lien connexe Lié: Elliot Grihault : 5 choses à savoir sur le jeune acteur jouant Luke dans “House Of The Dragon”

La première saison a débuté en juin 2018 et la saison 2 a été lancée en août 2019. En raison de la pandémie de COVID-19, la production de la saison 3 a été repoussée de plusieurs mois. La troisième saison a été créée en octobre 2021, plus de deux ans après la fin de la saison 2.

Succession Tournage de la saison 4

Depuis le 27 juin 2022, le tournage de Succession La saison 4 est officiellement lancée. Le tournage se déroule actuellement à New York. L’officiel Succession La page Instagram a célébré l’annonce en publiant une photo du tournage.

Le spectacle se rendra également en Norvège pour les scènes clés de la saison 4. Alexander Skarsgård, Nicholas Braun et Sarah Snook ont ​​​​tourné la saison 4 à plusieurs endroits en Norvège, selon Variété. Les emplacements incluent Atlantic Ocean Road, la télécabine de Romsdalen et le luxueux Juvet Landscape Hotel, situé près du fjord Geiranger, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La raison pour laquelle la série tourne en Norvège est d’explorer davantage le magnat de la technologie Lukas Matsson, qui a été présenté dans la saison 3. «Nous étions vraiment excités quand Alexander est arrivé à bord – c’est un acteur merveilleux. Et depuis le début, [showrunner Jesse Armstrong’s] l’idée était que l’entreprise de technologie allait être dirigée par quelqu’un d’un pays scandinave. Dans la salle de l’écrivain, vers février, Jesse a eu une idée pour un épisode dans lequel ils voulaient être [Matsson’s] partie du monde », producteur Scott Ferguson aussi dit Variété.

Brian Cox Raconté GQ en octobre 2021 qu’il pensait que le tournage de la saison 4 commencerait en juin 2022. “C’est à peu près le plan”, a-t-il noté. « Je pense que les scénaristes reviennent en janvier. J’ai été surpris parce que je pensais qu’ils reviendraient en novembre. Mais je pense qu’ils ont besoin d’une pause. Je veux dire, je pense qu’ils ont besoin d’espace, parce qu’ils ont travaillé très dur là-dessus [series].”

Après la finale de la saison 3, Brian a admis Date limite qu’il ne savait pas exactement quand le tournage de la saison 4 commencerait. “Nous sommes entre les mains de tant de choses, avec COVID en cours”, a-t-il déclaré. « Il est maintenant entré dans sa deuxième année, nous ne savons pas où nous en sommes avec tout cela, alors il y a cela à gérer. Et puis, est-ce que ça va être notre dernière saison ? Ou y aura-t-il une autre saison ? Il y a aussi tout ça à régler. Donc, dans un sens, “Là où l’ignorance est un bonheur, c’est une folie d’être sage” [from Thomas Gray’s poem Ode on a Distant Prospect at Eton College].”

Créateur Jesse Amstrong a révélé dans une interview finale post-saison 3 que la salle des écrivains de la saison 4 devait commencer en janvier 2022. « Nous allons remettre la salle en marche après Noël en janvier, j’espère, et ensuite nous verrons combien de temps la saison devrait être et comment cela fait que tout est en jeu sur toute la ligne », a-t-il déclaré Date limite en décembre 2021, sans préciser de date de début précise.

Que s’est-il passé dans la saison 3 ?

La saison 3 a commencé avec les retombées de la conférence de presse de Kendall où Kendall a révélé le rôle de son père dans le scandale de l’entreprise. Kendall a été chassé de la famille et a tenté de faire tomber son père de l’extérieur. Il a essayé de faire en sorte que ses frères et sœurs le rejoignent dans son combat, mais ils sont tous restés avec Logan.

La spirale descendante de Kendall s’est poursuivie au cours de la saison, aboutissant à une confrontation brutale avec Logan en Italie. Kendall a demandé à quitter définitivement l’entreprise et la famille, mais Logan a refusé son offre. Logan a continué à torturer Kendall à propos du serveur mort au mariage de Shiv et a même demandé au fils de Kendall de tester sa nourriture pour s’assurer que Kendall ne l’avait pas empoisonnée.

L’avant-dernier épisode de la fin de la saison 3 mettait en vedette un Kendall brisé et déprimé sur un flotteur au milieu de la piscine. L’épisode s’est terminé avec des fans se demandant si Kendall allait se noyer à la suite de cette dernière conversation avec son père.

Kendall a été découvert dans la piscine par Consoude avant que les choses ne prennent une tournure tragique. Il a passé la nuit à l’hôpital et est revenu dans sa famille le lendemain. La famille est restée pour le mariage de Caroline, Logan s’étant retiré pour conclure un accord avec Lukas Matsson.

Lorsque Shiv et Kendall ont réalisé que Logan complotait pour vendre l’entreprise familiale à Gojo, ils se sont tournés vers Kendall pour obtenir de l’aide. Toujours sous le choc de ce que Logan lui a dit et de sa situation presque fatale dans la piscine, Kendall a finalement avoué ce qui s’était passé avec le serveur à Shiv et Roman. Au lieu de le tourmenter avec cette information, Shiv et Roman aident Kendall à ne pas être avalé par son désespoir.

Shiv, Roman et Kendall ont décidé d’interdire ensemble d’abattre leur père. Ils sont allés affronter Logan, croyant qu’ils pourraient arrêter le rachat en empêchant une supermajorité. Shiv a appelé Tom pour l’informer de leur plan. Quand ils sont arrivés, Logan savait déjà ce qu’ils allaient faire, alors il a appelé Caroline pour changer les termes de leur accord de divorce. Le nouveau contrat de Caroline et Logan garantissait que les trois enfants ne pourraient pas arrêter la vente à Gojo.

Dans les derniers instants de la finale de la saison 3, Roman a finalement tenu tête à son père, pour se faire renverser. Suite à une tape dans le dos de Logan, Shiv s’est rendu compte que c’était Tom qui avait dit à Logan ce que le trio Roy allait faire. Le visage de Shiv dans les dernières secondes de la finale a montré qu’elle allait être assoiffée de sang dans la saison 4.

Distribution de la saison 4

Succession la saison 4 mettra en vedette les retours de Brian Cox comme Logan Roy, Jérémy Fort comme Kendall Roy, Kieran Culkin comme Roman Roy, Sarah Snook comme Shiv Roy, Matthieu Macfadyen comme Tom Wambsgans, Nicolas Braun comme Greg Hirsch, Alan Ruck comme Connor Roy, et J. Smith-Cameron comme Gerri Kellman. Distribution supplémentaire comme Pierre Friedman, Dagmara Dominczyk, Justine Lupé, David Rasché, Fisher Stevens, Hiam Abbas, Scott Nicholson, Jeannie Berlinet Zoé Winters reviennent également.

Depuis la fin de la saison avec Logan prévoyant de vendre Waystar à Gojo, Alexandre Skarsgård reviendra très probablement en tant que Lukas Matsson. Il pourrait jouer un rôle majeur dans la saison 4, mais son statut dans la série à venir n’a pas été confirmé.

Que va-t-il se passer dans Succession Saison 4?

Succession La saison 4 se composera de 10 épisodes, nous donnant un épisode supplémentaire après la saison 3 de 9 épisodes. La ligne de connexion officielle de la saison 4 se lit comme suit : « La vente du conglomérat médiatique Waystar Royco au visionnaire technologique Lukas Matsson se rapproche de plus en plus. La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale parmi les Roy alors qu’ils anticipent à quoi ressemblera leur vie une fois l’affaire conclue. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille envisage un avenir où son poids culturel et politique est sévèrement réduit.

Il y a fort à parier que nous verrons les retombées de Kendall, Roman et Shiv se séparer de leur père une fois pour toutes. Shiv et Tom devront tous deux faire face aux conséquences de la trahison de Tom. Cela pourrait être la fin du mariage de Tom et Shiv tel que nous le connaissons.

“C’est assez terrifiant” J. Smith-Cameron Raconté HE sur la finale et ce qui pourrait être ensuite. « Les gants sont maintenant enlevés. Comme, c’est la guerre mondiale totale. Après une saison solitaire, Kendall est désormais “en alliance” avec sa fratrie. “Le pont-levis qui a été levé pendant si longtemps séparant Kendall de tout le monde est abaissé. Encore une fois, il est capable, au plus profond de sa solitude et de sa douleur, d’une certaine manière, de revenir à la vie. Jérémy Fort dit à HE.

Brian connaissait la trajectoire de la saison 3 avant tout le monde. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait quelque chose sur la saison 4, il a dit Date limite“Absolument pas et je n’ai pas particulièrement envie [to]. J’ai une vie à mener d’ici là.

Quant au créateur, Jesse Amstrong discuté de l’avenir de la série, mais il ne donne pas de réponse définitive sur la durée de la série. “J’ai un argumentaire pour savoir où et comment je pense que nous finirons”, a-t-il déclaré dans une interview avec Date limite. “Ce n’est pas immuable vis-à-vis de mes collègues, on en reparlera et sur combien de saisons ça se joue. De même, j’ai un pitch, je ne veux pas le dire en public car cela enlèvera un peu de plaisir et je veux vérifier avec toutes les personnes importantes autour de la série pour voir si nous ressentons tous la même chose. ”