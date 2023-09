Le premier tableau télévisé de Bob Ross est mis en vente pour près de 10 millions de dollars

MINNEAPOLIS –

Que penserait Bob Ross ?

L’artiste qui a amené la peinture au public, avec des œuvres achevées pour les téléspectateurs de PBS en moins d’une demi-heure avec un peu plus qu’un gros pinceau, un couteau à mastic et beaucoup d’encouragements, n’aurait certainement pas imaginé qu’une de ses œuvres soit exposée. à vendre pour près de 10 millions de dollars américains.

Mais c’est le prix qu’une galerie de Minneapolis demande pour « A Walk in the Woods », le premier des plus de 400 tableaux que Ross a produits à l’antenne pour sa série télévisée « The Joy of Painting ».

« C’est la première saison, le premier épisode de ce que vous appelleriez la carte de recrue de Bob Ross », a déclaré Ryan Nelson, propriétaire de la galerie Modern Artifact, à propos de l’œuvre créée lors des débuts de la série, diffusée le 11 janvier 1983.

Ayant grandi dans une petite ville, Nelson a déclaré qu’il avait été initié à l’art grâce à l’exposition de Ross et qu’il adorait ses peintures. Il ne s’attend pas à une vente rapide étant donné le prix élevé demandé, qu’il considère comme une opportunité d’exposer le tableau à un public plus large.

Lors de sa première exposition où il a peint « Une promenade dans les bois », Ross – arborant sa permanente bien-aimée, sa barbe épaisse et sa chemise déboutonnée – a souligné que la peinture n’avait pas besoin d’être prétentieuse.

« Nous avons évité de peindre pendant si longtemps parce que je pense que toute notre vie, on nous a dit qu’il fallait aller à l’école la moitié de sa vie, peut-être même qu’il fallait être béni par Michel-Ange à la naissance, pour pouvoir un jour peindre un tableau. « , a déclaré Ross. « Et ici, nous voulons vous montrer que ce n’est pas vrai. Que vous pouvez dresser un tableau. »

Ross, décédé en 1995, a animé l’émission de 1983 à 1994. Dans chaque épisode, il s’adressait directement aux téléspectateurs qu’il encourageait à peindre avec lui tout en créant des scènes idéalisées de ruisseaux adossés à des montagnes, des cascades et des cabanes et moulins rustiques – – tout s’est fait très rapidement.

Aucune des peintures de Ross, y compris « Une promenade dans les bois », ne pourrait être confondue avec des chefs-d’œuvre. Mais ce n’était pas le sujet.

« Cette œuvre représente l’artiste du peuple », a déclaré Nelson. « Ce n’est pas une institution qui vous dit que Bob Ross est génial. Ce n’est pas une galerie de haut niveau qui vous dit que Bob Ross est génial. Ce sont les masses, la population mondiale qui disent que Bob Ross est génial. «

La première saison de « The Joy of Painting » a été tournée à Falls Creek, en Virginie, et le tableau de la première exposition de Ross a été vendu des mois plus tard pour collecter des fonds pour la station PBS locale. Un bénévole de la station a acheté le tableau pour un prix non divulgué et l’a accroché chez elle pendant 39 ans jusqu’à entrer en contact avec Nelson, qui a acheté et vendu plus de 100 œuvres de Ross.

Nelson a acheté le tableau l’année dernière et lui a ensuite donné un prix « non à vendre » de 9,85 millions de dollars, a déclaré la publiciste Megan Hoffman.

Hoffman a déclaré que le prix demandé est bien plus élevé que celui auquel n’importe quelle autre peinture de Ross a été vendue, mais « A Walk in the Woods » est unique et Nelson ne recherche pas une vente rapide. Elle note que la popularité de Ross a grimpé en flèche ces dernières années, avec 5,63 millions d’abonnés à une chaîne YouTube présentant ses émissions.

« Ryan préférerait le sortir, le faire visiter des musées et des choses comme ça pour que les gens puissent en profiter et l’apprécier », a déclaré Hoffman. « Il acceptera les offres mais il n’est pas pressé de le vendre. »