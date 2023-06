L’ancien animateur de Fox est plus franc que jamais, et même si ses remarques sont parfois un peu là-bas, il ouvre une nouvelle ère médiatique

Quelques semaines après avoir fait ses adieux à Fox News, Tucker Carlson a refait surface sur Twitter avec une nouvelle série intitulée à juste titre « Tucker sur Twitter ». Ici, le commentateur provocateur vise à perturber le statu quo en abordant des sujets considérés comme « verboten » par les récits des médias grand public.

Carlson’s épisode inaugural, centré sur la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine, a attiré plus de 100 millions de vues – un chiffre stupéfiant dépassant les cotes d’écoute des géants de l’information par câble Fox News, CNN et MSNBC. Les projecteurs sur la destruction du barrage de Kakhovka offrent une perspective nuancée sur un événement obscurci par des récits contradictoires et des accusations politiques.

Carlson explique son point de vue : la Russie avait plus à perdre de la démolition du barrage, étant donné l’emplacement de l’infrastructure sur le territoire qu’elle contrôle. Établissant des parallèles avec la débâcle du pipeline Nord Stream, qui est maintenant considéré comme l’œuvre des Ukrainiens malgré les attributions initiales à la Russie, il conteste les récits médiatiques dominants.

Des informations suggérant que les États-Unis étaient au courant des intentions de l’Ukraine de saboter le gazoduc Nord Stream, mais sont restées silencieuses, soulignent son affirmation. Comme le détaille le Washington Post, les États-Unis avaient connaissance d’un « Plan ukrainien détaillé pour attaquer le gazoduc Nord Stream » en juin dernier, avec des renseignements fournis par une agence d’espionnage européenne.

Bien que l’approche de Carlson soit rafraîchissante, voire un peu anarchique, il faut reconnaître qu’il ne maintient pas toujours la même quille dans son analyse. Son épisode prend une tournure apparemment personnelle contre le président ukrainien Vladimir Zelensky et le sénateur américain Lindsey Graham, un partisan enthousiaste de la guerre et de la participation continue de l’Amérique à celle-ci. Il cite un clip récent de Graham parlant à Zelensky, édité et publié par le bureau du président ukrainien – l’édition rendant les mots du sénateur plus sinistres qu’ils ne l’étaient : « Les Russes meurent. C’est le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé. Carlson ne fait aucune mention de la falsification, qui s’écarte quelque peu de la recherche de la vérité et, en un sens, reflète certaines des pratiques mêmes qu’il vise à critiquer.

S’aventurant plus loin dans des territoires inexplorés, Carlson soulève la question des récentes révélations d’OVNI et des allégations de technologie cachée glanées dans des épaves extraterrestres. Bien que sa volonté d’aborder de tels sujets soit louable du point de vue de la liberté d’expression, un soupçon de scepticisme semble justifié, étant donné le manque de preuves solides et le risque que de tels sujets nuisent aux problèmes terrestres urgents.

Néanmoins, l’incursion de Tucker Carlson sur Twitter signale une nouvelle frontière pour le discours – une frontière sans filtre, sans vergogne et relativement sans entraves. La large base d’utilisateurs de Twitter offre une opportunité sans précédent de pénétrer les chambres d’écho et d’alimenter des conversations qui transcendent les frontières des médias conventionnels.

« A partir d’aujourd’hui, nous sommes arrivés sur Twitter, qui, nous l’espérons, sera la radio à ondes courtes sous les couvertures », Carlson a déclaré dans ses remarques finales, établissant des parallèles entre le rôle de Twitter aujourd’hui et l’accès restreint à l’information au milieu du XXe siècle en Union soviétique.

« On nous dit qu’il n’y a pas de gardiens ici » il ajouta. « Si cela s’avère être faux, nous partirons. »

Cependant, avec la liberté vient la responsabilité. L’influence de Tucker Carlson sur l’opinion publique ne doit pas être prise à la légère. Sa dissection de questions moins discutées peut inciter à une réévaluation nécessaire des récits traditionnels, mais une analyse minutieuse et fondée sur des preuves devrait avoir préséance sur les vendettas personnelles et le sensationnalisme – aussi divertissant que Carlson puisse être.

Alors que le paysage des médias numériques continue d’évoluer, les normes qui le régissent devraient également évoluer. La nouvelle émission de Carlson incarne le potentiel illimité des nouveaux médias, un phare pour la liberté d’expression – et un rappel des défis que pose une telle liberté. C’est une évolution exaltante pour le pluralisme des médias, tant qu’il ne se transforme pas en refuge pour la désinformation ou le journalisme imprudent.

En conclusion, si le premier épisode Twitter de Tucker Carlson n’est peut-être pas sans défauts, il marque une nouvelle ère de discours intrigante, qui ose remettre en question l’establishment. Espérons qu’il ouvre la voie à un dialogue plus audacieux, mais responsable, sur la scène numérique.