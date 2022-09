Le premier sommet sur l’éducation spéciale de la région aura lieu au Sauk Valley Community College – Shaw Local

Illinois Elevating Special Educators organisera son premier sommet pour les professionnels de l’éducation spécialisée du nord de l’Illinois le 30 septembre au Sauk Valley Community College.

Le sommet se déroule de 8h30 à 15h

Paula Kluth, auteur de “Ne faisons-nous pas déjà l’inclusion?” est le conférencier principal.

Il y aura des séances sur les stratégies fondées sur la recherche et des conseils sur la façon de soutenir les élèves handicapés en classe.

Les enseignants sont priés de s’inscrire via le site Web du Bureau régional de l’éducation, roe47.org.

Tutorat 24h/24 et 7j/7

Rock Falls High School propose un tutorat en ligne gratuit via papier.co qui est disponible 24h/24 et 7j/7 et peut être utilisé pour n’importe quel sujet académique.

Chaque étudiant dispose d’un compte.

Paper.co est basée à Montréal, au Canada, et a été fondée en 2014 par deux diplômés de l’Université McGill pour offrir du tutorat en ligne.

Le service fournit un accès par chat aux tuteurs, fournit des critiques d’essais et contient une plate-forme qui offre un contenu interactif après l’école pour inspirer les esprits curieux. Le tableau de bord des informations du service fournit des données sur le programme de tutorat pour les éducateurs scolaires.

En janvier, le service a déclaré que son site prend en charge 2 millions d’étudiants et d’enseignants.

Ryan Miller, vice-président et directeur des ressources humaines chez KSB, parle des résultats de l’enquête auprès des membres de la communauté sur l’exploration des heures de début et de fin dans les écoles de Dixon dans une photo d’archive de février. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Engagement communautaire

Les écoles publiques de Dixon ont rempli des postes vacants au sein de son comité d’engagement communautaire après que la surintendante Margo Empen a lancé un appel de recrutement sur le site Web du district.

Le district a reçu huit candidats et pourvu les quatre postes vacants, a déclaré Dianne Frye, coordonnatrice des ressources humaines et adjointe administrative du surintendant.

Les nouveaux membres seront annoncés à 15h30 mardi pour la première réunion du panel de l’année scolaire, qui aura lieu au bureau du district, 1335 Franklin Grove Road.

Dans le poste de recrutement initial, Empen a souligné l’importance du comité lorsqu’elle a écrit que les membres “façonnent la façon dont nous collaborons activement avec toutes les parties prenantes de la communauté sur la direction et le fonctionnement quotidien de nos écoles”.

En 2021-2022, le comité a travaillé sur un projet qui a sondé les membres de la communauté sur une proposition de reculer de 45 minutes l’heure de début des cours pour l’année scolaire en cours. Sur la base du travail approfondi du comité, il a révélé que les habitants de Dixon étaient fortement divisés sur la question et que le changement nuirait à l’accès à des services de garde abordables, conduisant le conseil à reporter l’action sur la proposition.

Selon l’ordre du jour de la réunion de mardi, le comité discutera d’une enquête sur l’apprentissage socio-émotionnel, de la mission et de la vision du district et de l’opportunité de maintenir la proposition d’heure de début de l’école en attente.

[ Community Engagement Committee survey reveals residents divided on start times ]

Le comité s’efforce d’avoir des membres représentant un échantillon large et diversifié de Dixon, y compris les familles, les entreprises et les groupes civiques et sociaux.

Le comité se réunit habituellement à 15 h 30 le deuxième mardi des mois impairs. Les prochaines réunions auront lieu en novembre, janvier, mars et mai.

Collecte de fonds pour le groupe

Les Dixon High School Band Boosters organiseront une collecte de fonds qui consiste à recevoir 20% des ventes de repas de 16h à 20h mardi au McDonald’s, 207 N. Galena Ave.

Réunions du conseil

Les réunions du conseil d’administration de septembre auront lieu :

Écoles publiques de Dixon, 18 h mercredi.

École secondaire Rock Falls, 18 h 50 mercredi

Écoles publiques Sterling, 19 h 28 septembre