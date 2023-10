Le premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA approche : de quoi sera-t-il discuté ?

Le monde n’est qu’à deux semaines du premier sommet mondial sur la sécurité sur l’intelligence artificielle (IA), et les organisateurs de l’événement ont déjà commencé à révéler quels seront les principaux domaines de discussion pour les dirigeants politiques et technologiques qui y participeront.

Le sommet sur la sécurité de l’IA, d’une durée de deux jours, devrait débuter le 1er novembre à Bletchley Park en Angleterre. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a déclaré que son pays accueillait le sommet parce qu’il souhaitait que le Royaume-Uni soit « le foyer de la réglementation sur la sécurité de l’IA ».

Le sommet se concentrera sur « la meilleure façon de gérer les risques liés aux progrès les plus récents en matière d’IA », également connue sous le nom d’IA de frontière, selon les informations sur l’événement partagées en ligne par le ministère britannique de la Science, de l’Innovation et de la Technologie (DSIT).

Cinq objectifs du Sommet sur la sécurité de l’IA

La DSIT a en outre identifié cinq objectifs principaux pour le sommet. Il s’agit notamment d’une « compréhension partagée » des risques liés à l’IA frontalière et de la « nécessité d’agir » pour y faire face, d’une stratégie de « collaboration internationale » sur l’IA, des étapes nécessaires pour soutenir les efforts de sécurité, d’une compréhension du moment où les pays peuvent collaborer en matière de sécurité de l’IA. et une démonstration de pourquoi la sécurité de l’IA est dans le meilleur intérêt de tous.

Domaines de risque de l’IA

Les organisateurs de l’événement soulignent également deux domaines de risque qui, selon eux, pourraient entrer en jeu à mesure que le développement de l’IA progresse. « L’utilisation abusive » de l’IA, par exemple lorsque la technologie est déployée pour causer « des dommages importants », constitue un risque préoccupant, ont indiqué les organisateurs. L’autre est la « perte de contrôle », qui pourrait survenir si la technologie atteint un point où l’implication humaine n’est plus nécessaire pour faire avancer le développement.

Geoffrey Hinton, un informaticien connu par beaucoup comme le « parrain de l’IA », a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité de perdre le contrôle de l’IA lors d’une récente interview avec 60 minutes. Certains outils d’IA étant déjà capables de créer du code informatique, Hinton a déclaré que les humains doivent faire attention à la façon dont cette technologie progresse, car il est « possible » que les systèmes d’IA puissent un jour « prendre le relais » et surpasser les humains en tant qu’espèce la plus intelligente du monde.

Ci-dessus, des personnes évaluent les progrès du développement de robots lors du sommet AI For Good le 7 juillet 2023 à Genève, en Suisse. Un autre événement, appelé AI Safety Summit, marquera le premier rassemblement mondial de ce type au Royaume-Uni en novembre.

Hinton et d’autres leaders technologiques ont déclaré que des garde-fous étaient nécessaires pour aider les développeurs à garantir que l’IA de pointe progresse en toute sécurité. Malgré les risques que pose l’IA, les experts affirment que cette technologie pourrait également bénéficier aux humains, en particulier en matière de soins de santé et de développement de médicaments.

« Mais pour saisir ces opportunités, nous devons maîtriser les risques, pas seulement ici mais dans le cadre d’une entreprise mondiale », a déclaré la DSIT dans les documents de préparation au AI Safety Summit.

La vice-présidente Kamala Harris devrait faire partie de la centaine de personnes participant au sommet, selon Reutersqui a également signalé la présence prévue du PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis.

Semaine d'actualités