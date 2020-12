Motorola travaillerait sur un nouveau smartphone Moto G qui sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 800-series. Le président de Motorola, Sergio Buniac, a révélé que la marque appartenant à Lenovo sortira un smartphone de marque Moto G alimenté par un processeur Snapdragon série 800. Le smartphone porte le nom de code « Nio » et hébergerait le chipset Qualcomm Snapdragon 865, selon les rapports. Le smartphone ‘Nio’ de Motorola a maintenant été divulgué dans des images en direct, qui montrent le panneau avant du smartphone.

L’image divulguée est une gracieuseté du pronostiqueur connu Evan Blass, qui a publié l’image dans un article de blog Voice. Le pronostiqueur a déclaré que Nio avait peut-être également été repéré dans une vidéo réalisée par Motorola publiée sur le site Qualcomm et montrant une interface de bureau de type Samsung DeX venant sur certains smartphones Motorola. Outre le processeur phare, le supposé smartphone Moto G aura au moins 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une batterie de 5000 mAh. En dehors de cela, le smartphone peut être livré avec Android 11 prêt à l’emploi. Il existe également des rapports faisant état d’une variante de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go.

L’image partagée par Blass montre le panneau avant du Motorola Nio. Le smartphone présente un profil haut avec des caméras frontales à double perforation et un léger menton au bas de l’écran. Blass n’a pas partagé le panneau arrière du smartphone, mais peu de rapports ont indiqué que le Motorola Nio pourrait avoir un panneau arrière similaire à celui du Moto G 5G récemment lancé.