LOS ANGELES (AP) – La Californie reçoit son premier sénateur latino-américain. Pour le gouverneur Gavin Newsom, c’est un pari politique.

Le gouverneur démocrate a nommé mardi le secrétaire d’État Alex Padilla, le fils d’immigrants mexicains, pour occuper le siège du Sénat américain libéré par la vice-présidente élue Kamala Harris. Lorsque Padilla se rendra à Washington, l’ancien législateur de l’État deviendra le premier sénateur latino de Californie depuis la fondation de l’État il y a 170 ans.

En choisissant un ami personnel et un collègue démocrate, Newsom avait un œil sur l’histoire et le pragmatisme – il s’est tourné vers quelqu’un en qui il pouvait avoir confiance avec une année d’incertitude imminente, y compris une éventuelle élection de rappel alors que la pandémie fait rage sans relâche.

Newsom a également rejeté les demandes d’une foule d’éminents dirigeants noirs pour remplacer Harris, la seule femme noire du Sénat, par une autre femme afro-américaine, comme les représentants américains Karen Bass ou Barbara Lee.

Environ six heures après l’annonce de Padilla, le bureau de Newsom a déclaré qu’il nommerait la députée Shirley Weber, qui est noire, pour occuper le siège de Padilla une fois qu’il se rendrait au Sénat. Si elle était confirmée, elle deviendrait la première femme noire à occuper le poste, donnant à Newsom deux choix historiques en une journée.

Compte tenu du moment choisi, cependant, il est apparu que le choix visait au moins en partie à réprimer les critiques après que Newsom soit passé au-dessus d’autres femmes noires pour le poste de Harris.

En passant au-dessus des femmes noires pour le siège du Sénat « beaucoup de gens pensent que le gouverneur paiera un prix politique », a déclaré Kerman Maddox, un consultant démocrate et collecteur de fonds qui est noir, dans un courriel. «C’est une décision terriblement insensible» avec la nation au milieu d’un compte sur l’injustice raciale.

« Si le gouverneur Newsom pense que notre déception face au remplacement de Kamala Harris sera tempérée par la nomination d’une femme afro-américaine au poste de secrétaire d’État de Californie, il ne connaît clairement pas cette circonscription », a ajouté Maddox. «Quand j’ai appris la nouvelle de la nomination du secrétaire d’État, mon indicateur de colère est passé de la déception à la colère.»

Le maire de San Francisco, London Breed, qui est noir, a qualifié la décision du Sénat de «véritable coup dur pour la communauté afro-américaine».

La journée mouvementée de manœuvres politiques n’a fait que souligner les risques qui les accompagnaient.

Padilla débutera son mandat tronqué face à la perspective d’un combat de réélection difficile en 2022, alors qu’il est susceptible de voir des challengers de son propre parti dans l’État fortement démocrate. Le travail actuel de Padilla était également observé par d’autres candidats potentiels, qui pourraient défier Weber si elle est confirmée par la législature. Au-delà d’un éventuel rappel, Newsom devrait briguer un second mandat en 2022.

Padilla a rapidement formé un comité politique pour commencer à collecter des fonds et a publié une publicité de style campagne se présentant comme le nouveau sénateur.

Cela le présente comme la quintessence du rêve américain, le fils de parents immigrants – un cuisinier de courte durée qui n’est jamais allé au lycée et une femme de ménage – qui a obtenu un diplôme d’ingénieur du Massachusetts Institute of Technology. Il est devenu une sorte de prodige politique, devenant président du conseil municipal de Los Angeles à 28 ans, le plus jeune de tous les temps, avant d’être élu à l’Assemblée législative puis secrétaire d’État.

Newsom l’a qualifié de «combattant testé» qui serait un allié féroce de l’État à Washington. Harris a félicité Padilla dans un tweet, le qualifiant de «cher ami» qui serait un champion de la Californie.

Il y avait des fils communs reliant les candidats les plus visibles pour le siège bientôt vacant: des CV de premier ordre et des origines raciales diverses qui se démarqueraient dans une chambre remplie d’hommes blancs pour la plupart plus âgés.

Mais Padilla avait un atout que personne d’autre n’apporterait au travail. Il est un ami proche et un confident politique du gouverneur – Padilla a dirigé la campagne avortée de Newsom en 2009 pour le poste de gouverneur et a été l’un des premiers partisans lorsqu’il s’est présenté à nouveau en 2018.

Avec Padilla, Newsom obtient une âme sœur politique et un loyaliste. Une brève vidéo qui a capturé le moment où Newsom a offert le message à Padilla a révélé leur rapport familier, presque fraternel: c’est ce que Newsom l’a appelé à un moment donné, «frère».

Dans une interview, Padilla a déclaré qu’il pensait que leur relation personnelle était «absolument» un facteur dans sa sélection, les décrivant comme de «bons partenaires».

Il a dit qu’il connaissait Newsom depuis ses jours au conseil de Los Angeles, lorsque le gouverneur était maire de San Francisco. Ensuite, ils ont travaillé ensemble lorsqu’il était à l’Assemblée législative et Newsom était lieutenant-gouverneur, et plus récemment dans leurs rôles actuels.

En raison du timing qu’il ne pouvait pas prédire, Padilla fera partie d’une classe ascendante de Latinos se rendant à Washington avec l’arrivée de l’administration Biden, qui comprendra le procureur général de Californie Xavier Becerra, le choix du président élu pour le secrétaire à la Santé.

Le choix, tout en tendant les liens avec les Noirs, a été largement salué par les Latinos, le plus grand groupe démographique de l’État, représentant environ 40% de la population de 40 millions d’habitants.

«Je pense que pour la communauté latino-américaine, c’est un moment historique», a déclaré Padilla.

Padilla se rend à Washington avec un profil politique qui n’est pas sans rappeler Harris, le sénateur qu’il remplacera.

En tant que directeur des élections de l’État, Padilla a acquis une réputation nationale pour la réforme du vote et a présidé à un moment record d’inscription et de participation électorale. Sous sa direction, l’État a frappé 22 millions d’électeurs inscrits.

Alors qu’il était au Sénat de l’État, il était connu pour son implication dans les questions d’environnement, de santé et de sécurité, y compris la suppression progressive des sacs en plastique à usage unique et l’obligation pour les restaurants de divulguer des informations nutritionnelles sur leurs menus.

Padilla vit à Los Angeles avec sa femme et ses trois fils, âgés de 5, 7 et 13 ans.

Padilla a été accueilli par les républicains avec une explosion de critiques pour avoir attribué un contrat d’éducation des électeurs de 35 millions de dollars avant les élections de novembre à SKDKnickerbocker, une société liée à la campagne de Joe Biden. Le paiement a été retenu par le contrôleur d’État.

En 2022, « nous sommes convaincus que les électeurs rejetteront un politicien de carrière libéral de Los Angeles », a déclaré le président du parti républicain du comté d’Orange, Fred Whitaker, dans un communiqué.

Les écrivains d’Associated Press Kathleen Ronayne à Sacramento et Janie Har à San Francisco ont contribué.