Le premier scan 3D grandeur nature du Titanic montre le naufrage sous un nouveau jour

LONDRES (AP) – Des chercheurs en haute mer ont terminé le premier scan numérique grandeur nature du Titanic, montrant l’ensemble de l’épave avec des détails et une clarté sans précédent, ont annoncé jeudi les sociétés à l’origine d’un nouveau documentaire sur l’épave.

À l’aide de deux submersibles télécommandés, une équipe de chercheurs a passé six semaines l’été dernier dans l’Atlantique Nord à cartographier l’ensemble du naufrage et le champ de débris environnant de 3 milles, où les effets personnels des passagers du paquebot, tels que des chaussures et des montres, ont été dispersés.

Richard Parkinson, fondateur et directeur général de la société d’exploration en haute mer Magellan, a estimé que les données résultantes – dont 715 000 images – sont 10 fois plus volumineuses que n’importe quel modèle 3D sous-marin jamais tenté auparavant.

« C’est une copie numérique absolument unique, un » jumeau « du Titanic dans les moindres détails », a déclaré Anthony Geffen, responsable du réalisateur de documentaires Atlantic Productions.

Le Titanic effectuait son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York lorsqu’il a heurté un iceberg au large de Terre-Neuve dans l’Atlantique Nord le 15 avril 1912. Le paquebot de luxe a coulé en quelques heures, tuant environ 1 500 personnes.

L’épave, découverte en 1985, se trouve à quelque 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la mer, à environ 435 milles (700 kilomètres) au large des côtes du Canada.

Geffen dit que les images précédentes du Titanic étaient souvent limitées par de faibles niveaux de lumière et ne permettaient aux téléspectateurs de voir qu’une zone de l’épave à la fois. Il a déclaré que le nouveau modèle 3D capture à la fois la proue et la poupe, qui s’étaient séparées lors du naufrage, avec des détails clairs, y compris le numéro de série sur l’hélice.

Les chercheurs ont passé sept mois à restituer la grande quantité de données qu’ils ont recueillies, et un documentaire sur le projet devrait sortir l’année prochaine. Mais au-delà de cela, Geffen dit qu’il espère que la nouvelle technologie aidera les chercheurs à comprendre comment le Titanic a rencontré son destin et permettra aux gens d’interagir avec l’histoire d’une manière nouvelle.

« Toutes nos hypothèses sur la façon dont il a coulé, et beaucoup de détails sur le Titanic proviennent de spéculations, car il n'y a pas de modèle que vous pouvez reconstruire ou travailler à des distances exactes », a-t-il déclaré. « Je suis ravi parce que cette qualité du scan permettra aux gens à l'avenir de traverser le Titanic eux-mêmes… et de voir où se trouvait le pont et tout le reste. »