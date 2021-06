Le premier satellite en bois au monde vise à atteindre l’espace d’ici la fin de 2021

La société finlandaise Arctic Astronautics enverra le premier satellite en bois au monde dans l’espace d’ici la fin de cette année. Le satellite, WISA Woodsat, est un nanosatellite en forme de cube composé de contreplaqué de bouleau et doté de capteurs développés par l’Agence spatiale européenne. Le satellite cube mesure 10 cm chacun en longueur, hauteur et largeur. Le mouvement vise à tester si le bois en tant que matériau peut survivre au vide, au froid, à la chaleur et au rayonnement dans l’espace. « Pourquoi ne faisons-nous pas voler des matériaux en bois dans l’espace ? » se demande Jari Makinen, l’esprit derrière le Woodsat. Makinen est co-fondateur d’Arctic Astronautics. Son entreprise fabrique des répliques de satellites entièrement fonctionnelles et prêtes pour l’orbite. Les répliques sont principalement utilisées à des fins d’éducation, de formation et de loisirs.

Le bois utilisé dans le satellite a été séché sous vide pour perdre l’humidité qui peut causer des problèmes dans l’espace. Les parties non en bois à l’extérieur du satellite en bois sont une perche à selfie en métal et des rails d’angle en aluminium pour son déploiement dans l’espace.

Le satellite sera lancé depuis la Nouvelle-Zélande sur une fusée Electron développée par Rocket Lab, un constructeur aérospatial américain. Les tests pré-vol de WISA Woodsat indiquent qu’il survivra sur une orbite aussi haute que 500-600 kilomètres, malgré son exposition à l’oxygène atomique. Cependant, la lumière ultraviolette non filtrée assombrira le bois, selon l’anticipation des scientifiques.

Pour surveiller si et comment le satellite survit aux conditions difficiles de l’orbite terrestre inférieure, l’ESA déploie une suite de capteurs sur le satellite. « Le premier élément que nous embarquons est un capteur de pression, qui nous permettra d’identifier la pression locale dans les cavités embarquées dans les heures et les jours suivant le lancement en orbite », a déclaré Riccardo Rampini, responsable de la physique et de la chimie des matériaux à l’ESA. selon le communiqué de presse de l’ESA. Les capteurs comprennent également un outil de surveillance de la contamination qui mesurera tout dépôt sensible se produisant soit sur la carte de circuit imprimé, soit sur le corps en bois du satellite.

