Le premier saint millénaire pourrait être canonisé dès fin 2025

Carlo Acutis était un adolescent italien qui aimait les jeux vidéo et diffusait la parole de Dieu via Internet. Il est mort d’une leucémie en 2006 et on lui attribue depuis deux miracles. Le pape François pourrait convoquer une réunion des cardinaux pour confirmer la canonisation d’Acutis d’ici la fin 2025. Marissa Parra de NBC News rapporte ce que cela pourrait signifier pour les tentatives de l’Église de recruter la prochaine génération.27 mai 2024