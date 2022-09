Le premier routeur VPN d’ExpressVPN vise une confidentialité intelligente à l’échelle de la maison

Fournisseur de réseau privé virtuel ExpressVPN a annoncé le lancement de son premier routeur avec un VPN intégré. Jeudi, la société des îles Vierges britanniques a déclaré que le routeur Wi-Fi 6, appelé Aircove, avait été testé par le cabinet d’audit de sécurité Cure53 et était conçu pour offrir aux utilisateurs une protection plus simple de la vie privée à l’échelle de la maison.

Citant des études de sécurité récentes de Deloitte et d’autres, ExpressVPN a déclaré que le lancement d’Aircove vise à combler le fossé de la confidentialité dans les foyers où les données non cryptées – et le nombre moyen d’appareils connectés à Internet – sont en augmentation.

“La maison américaine moyenne compte désormais 25 appareils connectés au réseau Wi-Fi domestique. Des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par les montres intelligentes et les téléviseurs, les choses s’accumulent rapidement et il devient plus difficile de suivre et de savoir que chaque appareil est protégé”, Le vice-président d’ExpressVPN, Harold Li, a déclaré dans un communiqué de la société.

Lire la suite: Examen d’ExpressVPN 2022 : Vitesses maximales et efforts de transparence concurrentiels

La plage de couverture d’Aircove va jusqu’à 1 600 pieds carrés et son VPN intégré permet des connexions simultanées illimitées. L’appareil permet des vitesses allant jusqu’à 600 Mbps pour les bandes 2,4 GHz et 1 200 Mbps pour 5 GHz. Offrant un processeur quad-core 64 bits et pesant moins d’une livre, Aircove reçoit des mises à jour de sécurité automatiques, est livré avec une garantie d’un an et est disponible à un prix actuellement réduit de 169 $. chez Amazon avec une politique de retour de 30 jours. L’abonnement au service ExpressVPN est cependant vendu séparément.

UN audit complet du dispositif réalisé par Cure53 peuvent être consultés sur le site public du cabinet. Selon le site Web d’ExpressVPN, les utilisateurs d’ExpressVPN peuvent toujours installer et configurer manuellement ExpressVPN sur certains routeurs tiers comme avant, mais au risque d’invalider la garantie constructeur.