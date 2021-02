Farrar, Straus et Giroux

Dans le roman de Raven Leilani, les traumatismes familiaux résonnent à travers la romance.

Lustre, le premier roman de Raven Leilani qui est le choix du livre de février du Vox Book Club, existe dans plusieurs genres à la fois.

C’est une satire sociale, avec toutes ses descriptions soigneusement détaillées de ce que c’est que d’être Black et une femme au milieu des médias new-yorkais. Leilani est impitoyable envers le racisme libéral poli et la misogynie de ce monde: les tables de livres sur la diversité pleines de récits d’esclaves, la lotion pour les mains offerte dans les toilettes des femmes d’une entreprise avec un énorme écart salarial entre les sexes, le salaire extrêmement bas et la corvée insensée notre protagoniste Edie supporte en échange de sa proximité avec un monde où les gens font de l’art.

C’est un künstlerroman, c’est-à-dire qu’il s’agit du développement d’un artiste. Au cours du roman, Edie passe du statut d’amatrice frustrée incapable d’améliorer ses compétences de base en dessin de figure à quelqu’un capable de capturer sur la toile quelque chose qui semble réel. Nous la suivons alors qu’elle tripote des portraits à la fois figuratifs et figuratifs, essayant de capturer les Walkers, leur maison, sa mère, elle-même.

Mais plus fondamentalement, Lustre est un roman de famille. Il s’agit de la façon dont nous reproduisons nos structures familiales d’enfance dans nos vies romantiques, et comment c’est peut-être la seule façon dont nous avons d’exorciser le traumatisme d’être un enfant.

«J’ai fait de ma propre faim une pratique», nous dit Edie dans les dernières pages du livre, «j’ai soumis tous ceux qui traversent ma vie à une lecture proche et inappropriée. La lecture d’Edie est psychanalytique: c’est une freudienne classique. Et elle veut que les Walkers, dont elle se marie, soient ses parents.

Edie sait assez tôt qu’elle est attirée par son petit ami, Eric blanc et marié, car elle le considère comme un père de remplacement. «En personne, c’est un papa total», nous dit-elle. Elle aime qu’il soit plus âgé qu’elle, plus riche et plus stable; elle aime qu’il soit, contrairement à son propre père, quelqu’un sur qui elle peut plus ou moins compter. Elle l’appelle papa au lit («ce n’est pas de ma faute», nous dit-elle), et il répond en lui disant qu’il l’aime.

Ce qu’Eric tire de cet arrangement devient un peu plus clair lorsque nous découvrons qu’il a récemment adopté une jeune fille noire nommée Akila comme sa fille, et qu’il la trouve déroutante. Edie, qui est Black, devient un avatar d’Akila pour Eric blanc. Elle devient quelqu’un qui, contrairement à sa fille réelle, lui rendra son affection de manière directe – et aussi quelqu’un qu’il est sûr pour lui de faire du mal quand il est frustré. Et Edie, pour sa part, trouve cette blessure satisfaisante comme moyen de se connecter à ses propres morts mère. Elle nous dit qu’elle ne peut voir la ressemblance entre elle et sa mère que lorsqu’il y a des ecchymoses sur son visage.

C’est l’idée d’Eric d’amener Edie dans son mariage, tout comme c’était l’idée d’Eric d’adopter Akila. Mais Akila et Edie finissent tous deux par avoir des relations beaucoup plus significatives avec l’épouse d’Eric, Rebecca, un médecin légiste blanc qui était beaucoup plus réticent à adopter ou à avoir un mariage ouvert. (La femme qui fait tout le travail émotionnel avec une personne que son mari a choisi de faire entrer dans sa vie est une dynamique de genre si courante qu’il est ridicule de même se donner la peine de la souligner.)

C’est Rebecca qui, avec sa «compétence bizarre», peut offrir et retenir l’approbation lourde et conditionnelle qui intéresse le plus Akila et Edie. Rebecca est intéressée à les façonner toutes les deux pour qu’elles correspondent à un certain modèle de respectabilité féminine bourgeoise, tout elle-même – avec son moshing topless secret – se sent clairement contrainte par le même modèle. Elle pousse la petite Akila à suivre un régime et à étudier les mathématiques avec son tuteur raciste; elle pousse Edie à nettoyer la maison Walker et à travailler davantage sur son art. Et c’est Rebecca, à la fin, qui est la seule personne à pouvoir offrir à Edie et à Akila un minimum de protection contre le flic raciste qui les menace.

C’est peut-être parce que Rebecca est le membre de la famille Walker qui forme le lien émotionnel le plus profond avec Edie qu’Edie est capable de se connecter à son art en peignant Rebecca. Après avoir commencé sa carrière bloquée avec un portrait de sa mère biologique décédée, Edie transcende sa stase artistique avec un portrait de sa mère de remplacement, le médecin légiste qui réveille les morts.

Et avec ce portrait, Edie arrache le contrôle à Rebecca – et, par extension, à sa première mère, la morte. Elle devient celle qui façonne Rebecca, pas celle qui est façonnée. Elle capture Rebecca sur Toile.

Au bout du Lustre, Edie nous dit qu’elle attend que quelqu’un lui fasse la même chose. Elle veut que quelqu’un la capture sur une toile, «avec des mains impitoyables et délibérées», de la même manière qu’elle vient de capturer Rebecca. C’est ce dont elle a faim.

Avec Lustre, Leilani fait exactement cela. Elle capture Edie sur la page. Elle donne à son propre personnage principal ce dont elle aspire.

Questions de discussion

Beaucoup de choix d’Edie sont motivés par le fait qu’elle n’a pas de filet de sécurité familial sur lequel se rabattre: elle ne peut pas aller vivre avec ses parents pendant un certain temps après avoir été licenciée et trouver son prochain déménagement à partir de là parce qu’elle ne le fait pas. avoir des parents. C’est une situation que beaucoup de domaines artistiques ambitieux ne sont pas conçus pour s’adapter (voir par exemple l’édition ou les musées). Comment pensez-vous que le manque de richesse familiale d’Edie change la structure de ce livre? Edie passe un certain temps à travailler pour une application de type Postmates, et c’est clairement un travail terrible. Comment l’économie des petits boulots aide-t-elle Edie à se retrouver dans cette position précaire? Quel est le pire travail que vous ayez jamais travaillé? À votre avis, à quoi ressemblait la conversation entre Eric et Rebecca où ils ont décidé d’un mariage ouvert? Je parie que c’était une utilisation intéressante de Radical Candor. L’ex le plus éminent d’Edie, Mark, était un homme avec qui elle dormait plus pour sa proximité avec ses objectifs professionnels (être payé pour l’art) que pour sa ressemblance avec un père idéal. Comment pensez-vous que se déplacer entre ces deux pôles romantiques affecte son arc de personnage? Voulez-vous lire la fanfiction érotique de Batman / Superman d’Akila? Je ne le ferais pas, mais je le laisserais quand même féliciter AO3. Le clown est-il en fait une question de rire? Les motivations de Rebecca restent légèrement obscures tout au long du processus, alors qu’elle accueille tour à tour Edie, s’immisce dans son espace, la pousse à être un mentor noir pour Akila, puis la jette dehors. Que pensez-vous qu’elle attend de tout cela?