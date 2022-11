Le premier rôle post-EastEnders de Danny Dyer révélé – et c’est à un million de kilomètres de Walford

Cela fait dix mois qu’il a été révélé que Danny Dyer devait quitter EastEnders pour de bon.

Mais alors qu’il se prépare maintenant à tirer sa révérence le mois prochain, je peux enfin partager les détails du nouveau drame graveleux qui l’a tenté de quitter Albert Square après neuf ans.

Le premier rôle post-EastEnders de Danny Dyer a été révélé – et c’est à un million de kilomètres de Walford[/caption]

Il jouera le rôle principal dans un thriller d’action appelé Heat, sur Channel 5, et commencera le tournage à Victoria, en Australie, ce mois-ci.

Il m’a dit : « J’ai hâte d’être parmi ce beau travail en Australie. J’ai toujours été intrigué à l’idée d’y travailler.

« C’est mon premier concert depuis EastEnders. Heat a un script puissant et sombre et une solide distribution et une équipe australienne. Allons-y !”

L’intrigue se déroule pendant la saison des feux de brousse australiens alors que deux familles amies de longue date visitent une maison isolée pour les vacances d’été.

Au fur et à mesure que les secrets et les mensonges se dévoilent, cela devient une poudrière – et tout le monde ne s’en sortira pas vivant.

Danny est rejoint dans le casting par les anciens de Neighbours Olympia Valance et Richie Morris ainsi que Darren McMullen du film de comédie romantique de 2021 Christmas On The Farm et Jane Allsop du drame télévisé australien Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries.

Le quatre parties testera Danny au-delà de son rôle EastEnders en tant que propriétaire de la reine Vic Mick Carter – qu’il a joué depuis 2013 mais partira ce Noël dans un scénario explosif.

Le Sun a révélé en mai que Danny était lié au projet.





Cela est venu après qu’il a annoncé en janvier qu’il quittait EastEnders de BBC1 et a déclaré: «Je suis toujours à la recherche de ce rôle déterminant. Peut-être qu’il est là, peut-être qu’il n’y est pas. Mais j’ai toujours été assez ambitieux et j’ai eu une assez longue carrière avant EastEnders.

Il s’est également inscrit pour animer une émission de voyage pour l’E4 avec sa fille Love Island, Dani, et un jeu télévisé pour Netflix appelé Cheat.

Greg Barnett, rédacteur en chef de Channel 5 et Paramount +, a déclaré: «Je suis ravi que Danny rejoigne Channel 5 pour son premier drame majeur après EastEnders.

“Heat est un thriller mordant et j’ai hâte de le voir y apporter son talent et son énergie”.

Nous non plus.

LA NOUVELLE FOUILLE DE CROWN CHEZ ANDY THE Crown prendra un coup subtil à l’interview de Newsnight sur l’accident de voiture du prince Andrew lorsque le drame Netflix reviendra pour une nouvelle série la semaine prochaine. Un épisode comprend la ligne, “Les gens me disent que j’y mets les pieds” – qui serait une référence à sa conversation controversée de 2019 avec Emily Maitlis. Dans la nouvelle cinquième série, Andrew parle à la REINE de photos de sa femme Sarah Ferguson se faisant sucer les orteils par le conseiller financier John Bryan en vacances. Il dit à sa mère : « Ils sont à St Tropez en train de faire quelque chose d’indicible – sucer les orteils de Sarah, maman. Les gens me disent que j’y mets le pied. . . mais au moins je ne le mets pas dans la bouche de quelqu’un. Il y a une fouille tout aussi subtile dans la quatrième série, faisant référence à sa chute de grâce en raison de son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein. Dans celui-ci, Andrew parle à la reine de sa dernière petite amie, une actrice américaine qui joue une jeune femme dans un film porno soft. Elle est séduite par des “prédateurs pervers et plus âgés” et quand Sa Majesté lui demande si c’est légal, il répond : “Qui s’en soucie ?”

KIM DANS UN PEU DE DÉROBATION

AIMEZ-la ou détestez-la, Kim Kardashian sait comment attirer votre attention.

C’est exactement ce qu’elle a fait plus tôt cette année, en arrivant au Met Gala à New York vêtue de la robe dans laquelle Marilyn Monroe s’est versée pour chanter Joyeux anniversaire au président américain John F. Kennedy en 1962.

2022 Hulu

Kim Kardashian ne pouvait initialement pas rentrer dans la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le Met Gala[/caption]

Getty

Kim s’est ensuite lancée dans un dangereux régime d’urgence de trois semaines pour s’adapter à la célèbre robe[/caption]

Mais c’était loin d’être un conte de fées dans les coulisses, comme le montre – coup par coup – dans l’épisode d’hier de The Kardashians de Hulu.

Kim s’est vantée: “Je suis une métamorphe, je peux me faufiler dans n’importe quoi”, alors qu’elle tentait de convaincre les propriétaires de la robe, l’attraction touristique Believe It Or Not de Ripley, qu’elle pouvait s’intégrer dans la robe de 4,2 millions de livres sterling.

Mais lors de son premier essai de la robe, elle n’a pas pu la tirer sur ses hanches.

Dans des scènes qui peuvent être regardées sur Disney +, Kim a déclaré: “J’étais juste, comme, dévastée.”

Et elle est restée furieuse lorsque l’entreprise est intervenue pour l’empêcher de réessayer.

À ce moment-là, Kim a envoyé sa “momager”, maman Kris Jenner, pour exiger qu’ils la laissent faire une autre tentative.

Kim s’est ensuite lancée dans un dangereux régime d’urgence de trois semaines pour s’adapter à la célèbre robe, déclenchant un débat à travers le monde.

FLING POUR GORDON PROUD Scot Gordon Ramsay est prêt à faire découvrir les délices de sa patrie à un public mondial – et nous ne parlons pas de délices gastronomiques. Il est à l’origine d’une nouvelle émission de rencontres appelée The Highland Fling, où une troupe de garçons écossais emmènera des femmes célibataires du monde entier à une série de rendez-vous. Une source télévisée a déclaré: «Pensez que The Bachelor rencontre Braveheart. Ces Écossais sont là pour prouver que quoi qu’ils aient sous leur kilt, ce sont les hommes les plus éligibles. Le rôle de Gordon est plus du côté de la production et un pilote a déjà été filmé.

TOM EYES PROPRE DÉFILÉ DE MODE

Tom Daley, plongeur passionné de TRICOT, veut se lancer dans une nouvelle carrière à la télé, avec pour objectif la mode.

Le champion olympique a été acclamé pour le documentaire de la BBC Illegal To Be Me, visitant certains des pays les plus homophobes du Commonwealth pour sa campagne sur les droits des homosexuels, et il espère maintenant plus de travail à la télévision.

Il a déclaré au podcast How To Fail : « J’adorerais être animateur de télévision. Peut-être travailler dans le cinéma et la télévision.

Tom, qui a sorti une gamme de pulls, a ajouté : « J’adorerais avoir un défilé à la Fashion Week de Londres. J’aimerais en savoir plus sur le design de mode.

« Je fais partie de ces personnes qui ont tant de choses à essayer. Je suis de cet avis si je veux l’essayer : si vous ne demandez pas, vous n’obtenez pas.