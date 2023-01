Le premier robot avocat au monde à défendre un humain dans une affaire de contravention pour excès de vitesse aux États-Unis

La technologie envahit le monde à une vitesse fulgurante. Si vous êtes impressionné par les voitures autonomes, préparez-vous pour un avocat robotique alimenté par l’IA. L’impressionnant premier avocat robot au monde représentera un client devant un vrai tribunal. Le PDG de DoNotPay, Joshua Browder, a présenté l’avocat de l’IA au monde sur son Twitter. Dans son tweet, il a partagé un enregistrement d’écran de la technologie futuriste au travail. Browder a mentionné que ce clip montrait le bot ChatGPT de DoNotPay en train de parler au Comcast Chat. Il s’agissait du tout premier projet de loi Comcast négocié. Il est destiné à faire économiser aux ingénieurs de DoNotPay 120 $ par an sur les factures Internet. Ce service sera bientôt accessible au public. Cela fonctionnera sur les formulaires en ligne, le chat et le courrier électronique. Browder a également mentionné que l’IA n’est pas encore parfaite, disant qu’elle est un peu trop polie. Mais il sera amélioré avant le lancement. Vérifiez le ici:

C’est ici! La toute première facture de Comcast négociée à 100 % avec l’IA et les LLM. Notre @Ne pas payer Le bot ChatGPT communique avec Comcast Chat pour faire économiser à l’un de nos ingénieurs 120 $ par an sur sa facture Internet. Sera bientôt accessible au public et fonctionnera sur les formulaires en ligne, le chat et le courrier électronique. pic.twitter.com/eehdQ5OXrl —Joshua Browder (@jbrowder1) 12 décembre 2022

Regarder le bot s’y mettre dans le clip était à la fois divertissant et impressionnant pour les utilisateurs de médias sociaux. Ils se moquaient de l’IA essayant d’obtenir le dernier “merci”, comprenant parfaitement ce que Joshua Browder voulait dire quand il a tweeté que c’était “un peu trop poli”. Un utilisateur de médias sociaux a écrit : “Pendant une seconde, j’ai pensé qu’il y aurait cette boucle infinie lorsque l’agent a dit ‘De rien’ et que GPT a dit ‘Merci encore’.”

Pendant une seconde, j’ai pensé qu’il y aurait cette boucle infinie lorsque l’agent a dit “De rien” et GPT a dit “Merci encore” – Zain Manji (@ZainManji) 12 décembre 2022

« Quels autres cas prend-il en charge ? J’aimerais voir ensuite les rétrofacturations de cartes de crédit, les plaintes des compagnies aériennes et les retours d’Amazon ! De plus, s’il échoue à négocier l’accord, y aura-t-il un bouton pour laisser automatiquement des avis négatifs sur les réseaux sociaux ? » a tweeté un autre utilisateur.

quels autres cas prend-il en charge ? aimerait voir ensuite les rétrofacturations de cartes de crédit, les plaintes des compagnies aériennes et les retours d’Amazon ! De plus, s’il échoue à négocier l’accord, y aura-t-il un bouton pour laisser automatiquement des avis négatifs sur les réseaux sociaux ? 👀 – Gonzalo Espinoza Graham (@geepytee) 12 décembre 2022

Un tweet disait : « Ha, c’est incroyable ! Toutes nos félicitations! Un jour, cette conversation pourrait faire partie de l’histoire de l’IA – un jalon comme la pizza Bitcoin l’est dans l’histoire monétaire ! J’espère que votre ingénieur profite de ses économies.

Ha c’est incroyable ! Toutes nos félicitations! Un jour, cette conversation pourrait faire partie de l’histoire de l’IA – un jalon comme la pizza Bitcoin l’est dans l’histoire monétaire ! J’espère que votre ingénieur profitera de ses économies.— Benjamin F. Beideman (@BenBeideman_com) 12 décembre 2022

DoNotPay est le foyer du premier robot avocat au monde. L’application sur sa page d’accueil a mentionné que cette IA vous aidera à “combattre les entreprises, à vaincre la bureaucratie et à poursuivre n’importe qui en appuyant sur un bouton”. L’application DoNotPay utilise l’intelligence artificielle pour aider ses clients à lutter contre les grandes entreprises et à résoudre des cas tels que des contraventions de stationnement, des frais bancaires en appel et des poursuites contre des robots appelants. Selon son site Web officiel, l’objectif de l’application DoNotPay est d’uniformiser les règles du jeu et de rendre les informations juridiques et l’auto-assistance accessibles à tous.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici