Le premier revenu de Dilip Kumar était de Rs 100 et il était gagné en vendant des sandwichs ! | Buzz News

New Delhi: Le regretté acteur légendaire Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021, laissant derrière lui sa famille, ses fans et ses amis en deuil. Revenons dans le passé et revisitons l’époque où Dilip Saab ne faisait pas partie du monde du showbiz et gagnait son pain et son beurre en vendant des sandwichs à Pune.

Selon un article paru dans Indian Express, Dilip avait installé un stand à Pune en 1940 et vendait des sandwichs.

En discutant avec Shailesh Gujar de Pune Vrut Darshan, lors d’un programme « Pride of Pune » il y a quelques années, Dilip Kumar s’est rafraîchi la mémoire et a partagé son lien avec la ville de Pune. Il a également déclaré que l’acteur vétéran Raj Kapoor faisait partie des rares personnes qui visitaient fréquemment l’endroit.

« Cette ville m’a donné mon premier gain de Rs 100. Après avoir eu des différends avec mon père, j’avais installé un stand pour vendre des sandwichs à l’extérieur de la cantine de l’armée au camp de Pune en 1940 », a-t-il dit un jour.

L’acteur a également partagé comment il a économisé de l’argent pour revenir dans la ville de son bonheur : « J’ai gagné grâce aux sandwichs que j’ai vendus et j’ai économisé 5 000 Rs. Avec cet argent, je suis ensuite retourné à Mumbai. Mais je n’oublierai jamais les 100 Rs que j’avais gagnés au départ – qui étaient mes premières économies et provenaient de cette ville. Cela m’a donné beaucoup de bonheur.

Pour les inexpérimentés, la légendaire icône de Bollywood et Kohinoor du cinéma indien, Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021, à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai.

Dilip Kumar a reçu tous les honneurs de l’État et ses derniers sacrements ont vu un océan de fans et de sympathisants lui rendre hommage lors de son dernier voyage.

L’acteur de 98 ans était aux prises avec des problèmes de santé prolongés liés à l’âge et tout au long de sa vie, il a eu sa femme Saira Banu à ses côtés.

Plusieurs célébrités, dont Shah Rukh Khan, le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Shabana Azmi, Madhur Bhandarkar et d’autres, ont été aperçues à sa résidence, pour rendre un dernier hommage à la légende.

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.