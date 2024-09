Le premier repas de Sean « Diddy » Combs derrière les barreaux de la célèbre prison de New York a été révélé

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer En tant que votre correspondant à la Maison Blanche, je pose les questions difficiles et cherche les réponses qui comptent. Votre soutien me permet d’être présent dans cette salle et de réclamer transparence et responsabilité. Sans vos contributions, nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour défier ceux qui sont au pouvoir. Votre don nous permet de continuer à faire ce travail important, en vous tenant informé à chaque étape jusqu’aux élections de novembre. Andrew Feinberg Correspondant à la Maison Blanche

Le premier repas de Sean « Diddy » Combs dans une célèbre prison de New York a été révélé après la décision d’un juge selon laquelle il doit rester derrière les barreaux en attendant son procès pour racket et trafic sexuel.

Le magnat de la musique a troqué ses vastes demeures de plusieurs millions de dollars à Los Angeles et Miami pour le confort du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement tristement célèbre qui a déjà compté Ghislaine Maxwell et R Kelly parmi ses détenus.

En attendant son procès dans cet établissement, le rappeur en disgrâce se verra servir trois repas par jour qui lui seront livrés dans sa cellule.

Le premier repas que le rappeur a dégusté derrière les barreaux était des boulettes de viande suédoises, selon le menu du MDC obtenu par Le New York PostIl avait également la possibilité de choisir un burger végétarien aux haricots noirs.

Le repas était accompagné d’un choix d’accompagnements, notamment des nouilles aux œufs, des haricots verts, une salade du jardin avec vinaigrette et une boisson, a rapporté le journal.

Les choix alimentaires – et la vie en prison en général – seront bien loin du glamour auquel le magnat de la musique est habitué.

Sean « Diddy » Combs (à droite) est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York (à gauche) (Getty)

La journée commencera par un réveil à 6 heures du matin, a déclaré l’ancien directeur Cameron Lindsay TMZet Diddy devra faire son propre lit et nettoyer le sol de sa cellule.

Il aura droit à une heure de temps libre par jour et pourra prendre une douche trois fois par semaine. Ses amis et sa famille pourront lui rendre visite de temps en temps, tandis que ses avocats lui rendront visite plus souvent pour travailler sur son dossier.

Diddy est actuellement hébergé dans l’unité de logement spéciale de la prison, loin de la population générale.

Cela est probablement dû à des raisons de sécurité, car certains détenus pourraient considérer le meurtre d’un détenu célèbre comme Diddy comme « un signe d’honneur », a déclaré Lindsay.

Diddy a été arrêté lundi à New York et accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution pour avoir prétendument dirigé pendant des décennies une « entreprise criminelle » forçant des victimes à commettre des actes sexuels.

Il a plaidé non coupable des accusations.

Lors de sa première comparution devant le tribunal mardi, les avocats du magnat des médias ont demandé au juge de le libérer en résidence surveillée jusqu’au procès, mais la demande a été rejetée.

Lors d’une deuxième audience en appel de cette décision mercredi, un autre juge a de nouveau rejeté la demande.

L’équipe juridique de Diddy (s’exprimant en dehors du tribunal) a plaidé pour qu’il reste assigné à résidence, mais la demande a été rejetée. (Copyright 2024 The Associated Press. Tous droits réservés.)

L’équipe juridique de Diddy a fait valoir que « plusieurs tribunaux de ce district ont reconnu que les conditions au centre de détention métropolitain ne sont pas adaptées à la détention provisoire ».

Le MDC est en proie depuis un certain temps à la violence, au manque chronique de personnel, au manque de soins médicaux et à des conditions insalubres.

Plus tôt cette année, un détenu, Uriel Whyte, a été poignardé à mort alors qu’il attendait son procès pour port d’arme.

De nombreuses personnes ont dénoncé les conditions « barbares » à l’intérieur de la prison, l’un d’eux affirmant que la prison est le théâtre de coups de couteau « au moins deux fois par semaine ».

« Un homme a été poignardé dans l’œil avec un couteau de fortune », a déclaré le détenu, nommé Eli. Nouvelles du spectre NY1.

« Et ces couteaux, encore une fois, je n’ai jamais été en prison. C’est la première fois que j’y vais, mais ces couteaux font parfois 15 ou 23 centimètres de long, vous savez, ils sont faits maison avec des matériaux provenant des murs en acier. C’est très violent. Il y a des coups de couteau, des coups de couteau au moins deux fois par semaine. »

Le MDC est un établissement qui n’est pas étranger aux visages célèbres, ayant déjà hébergé le trafiquant sexuel Maxwell, l’escroc du Fyre Festival Billy McFarland et le rappeur R Kelly, reconnu coupable d’abus sexuels sur mineurs.