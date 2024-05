Le premier remède au monde contre le diabète grâce à la thérapie cellulaire réalisé en Chine

L’équipe, dirigée par Yin Hao, chercheur de premier plan à l’hôpital Changzheng de Shanghai, a utilisé et programmé les propres cellules mononucléées du sang périphérique du patient. Celles-ci ont été transformées en « cellules-graines » et ont reconstitué le tissu des îlots pancréatiques dans un environnement artificiel.

En juillet 2021, le patient a subi une greffe de cellules. À peine 11 semaines plus tard, il n’avait plus besoin d’insuline externe et, en un an, son besoin de médicaments oraux pour contrôler sa glycémie était complètement éliminé.

Un défi courant dans la recherche translationnelle consiste à différencier à grande échelle les cellules souches en cellules productrices d’insuline de haute qualité à des fins thérapeutiques. Dans une étude publiée dans Recherche et thérapie sur les cellules souches plus tôt cette année, une équipe de chercheurs sur le diabète dirigée par Kieffer a exploré des méthodes permettant d’améliorer la fabrication évolutive.

Si cette approche de thérapie cellulaire s’avère efficace, Kieffer dit SCMP que « cela peut libérer les patients du fardeau des médicaments chroniques, améliorer la santé et la qualité de vie et réduire les dépenses de santé ».

