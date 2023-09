Le premier rejet des eaux usées nucléaires traitées de Fukushima est terminé, selon l’opérateur

Le 24 août, le Japon a commencé à rejeter les eaux usées radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans le cadre d’un processus de déclassement suite au tremblement de terre et au tsunami de 2011 qui ont détruit l’installation nucléaire.

Le démantèlement des installations japonaises, qui devrait se poursuivre pendant des décennies, a suscité des protestations massives de la part des habitants et des pays voisins.

Lundi, l’exploitant de l’installation nucléaire japonaise a déclaré que la première phase de rejet des eaux usées était terminée et que la deuxième phase commencerait dans quelques semaines.

L’exploitant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima a déclaré lundi qu’il avait achevé en toute sécurité le premier rejet d’eau radioactive traitée de la centrale dans la mer et qu’il inspecterait et nettoierait l’installation avant de commencer le deuxième cycle dans quelques semaines.

L’usine de Fukushima Daiichi a commencé à rejeter ses eaux usées traitées et diluées dans l’océan Pacifique le 24 août. L’eau s’est accumulée depuis que l’usine a été endommagée par un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011, et le début de son rejet constitue une étape importante dans le développement de l’usine. déclassement.

Le déversement, qui devrait se poursuivre pendant des décennies jusqu’à ce que le déclassement soit terminé, a rencontré une forte opposition de la part des groupes de pêcheurs et des pays voisins. En réaction, la Chine a interdit toutes les importations de fruits de mer japonais, ce qui a porté préjudice aux producteurs et aux exportateurs et a incité le gouvernement japonais à constituer un fonds de secours d’urgence. Des groupes en Corée du Sud ont également protesté farouchement, exigeant que le Japon mette fin à cette libération.

LE JAPON S’ENGAGE À SOUTENIR LA PÊCHE PENDANT LES DÉCENNIES DE PROCESSUS DE LIBÉRATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA

Le Premier ministre Fumio Kishida, lors des sommets la semaine dernière des pays d’Asie du Sud-Est et du Groupe des 20, a souligné la sécurité et la transparence de la libération pour gagner le soutien international et a demandé la levée immédiate de l’interdiction imposée par la Chine.

Au cours de la première diffusion de 17 jours, l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, a déclaré avoir déversé 7 800 tonnes d’eau traitée provenant de 10 réservoirs. Environ 1,34 million de tonnes d’eaux usées radioactives sont stockées dans environ 1 000 réservoirs de l’usine.

Les ouvriers de l’usine rinceront le pipeline et d’autres équipements et inspecteront le système au cours des prochaines semaines avant de commencer la libération du deuxième lot de 7 800 tonnes stockées dans 10 autres réservoirs, a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole de TEPCO, Teruaki Kobashi.

Toutes les données d’échantillonnage de l’eau de mer et des poissons depuis le début de la diffusion sont bien inférieures aux limites de sécurité fixées, ont indiqué les responsables.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a coopéré avec le Japon et a examiné la sécurité du projet. Il a conclu que le rejet, s’il était effectué exactement comme prévu, aurait un impact négligeable sur l’environnement, la vie marine et la santé humaine. Lundi, une équipe d’experts sud-coréens de l’Institut coréen de sûreté nucléaire, dans le cadre d’un accord entre la Corée du Sud et l’agence nucléaire des Nations Unies, a visité un bureau de l’AIEA installé à la centrale de Fukushima pour surveiller les rejets et partager des informations, a indiqué l’AIEA. dans un rapport. L’équipe sud-coréenne est au Japon depuis deux semaines et a rencontré des responsables de l’AIEA hors site.

LA CHINE CONDAMNE LE PLAN DU JAPON DE LIBÉRER LES EAUX USÉES RADIOACTIVES DE FUKUSHIMA DANS LA MER

TEPCO et le gouvernement affirment que les eaux usées sont traitées pour réduire les matières radioactives à des niveaux sûrs, puis diluées avec de l’eau de mer pour les rendre beaucoup plus sûres que les normes internationales.

Les eaux usées radioactives se sont accumulées depuis que trois des réacteurs de la centrale ont été endommagés par le séisme et le tsunami de 2011. Elle continue de croître car l’eau de refroidissement utilisée sur les réacteurs endommagés s’infiltre dans les sous-sols des réacteurs, où elle se mélange aux eaux souterraines.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

TEPCO prévoit de rejeter 31 200 tonnes d’eau traitée jusqu’en mars 2024, et les responsables affirment que le rythme s’accélérera plus tard.

Le gouvernement et TEPCO affirment que le rejet est inévitable car les réservoirs atteindront leur capacité de 1,37 million de tonnes l’année prochaine et l’espace disponible dans l’usine est nécessaire pour son déclassement.