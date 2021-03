Le premier regard sur le nouveau drame des Sex Pistols de Danny Boyle voit un groupe légendaire déchirer la scène

Un PREMIER regard sur le nouveau drame des Sex Pistols de Danny Boyle a été révélé – et il montre le groupe légendaire déchirer la scène.

Le nouveau biopic télévisé racontera l’histoire des auteurs à succès de God Save the Queen, le tournage débutant ce mois-ci.

La série en six parties – simplement intitulée Pistol – est basée sur les mémoires du guitariste Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Toby Wallace jouera l’auteur du livre, Steve, tandis qu’Anson Boon jouera le chanteur John Lydon et Louis Patridge assumera le rôle du bassiste, Sid Vicious.

Les images montrent le groupe en train de se produire sur scène, avec une ressemblance incroyable avec les membres originaux.

Le prochain drame FX couvrira l’ascension précoce du groupe dans l’ouest de Londres et leur lien avec la boutique SEX de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren à King’s Road.

Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner, Game of Thrones) assumera le rôle de McLaren, qui était également le manager des Sex Pistols.

Le créateur de mode Westwood sera interprété par Talulah Riley (Westworld, St Trinian’s).

Iris Law, Dylan Llewellyn, Sydney Chandler et Emma Appleton font également partie des acteurs nouvellement annoncés.

Le mois dernier, il a été annoncé que Maisie Williams, la favorite de Games of Thrones, jouera le rôle de l’icône punk Jordan – alias la mannequin anglaise et superfan des Sex Pistols Pamela Rooke – dans le biopic.

Le producteur de film Danny a récemment donné un aperçu de ce que les fans peuvent attendre du biopic alors qu’il jaillissait: « Imaginez pénétrer dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos amis et hurler vos chansons et votre fureur face à tout ce qu’elles représentent.

«C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais.

«C’est le point de détonation de la culture de rue britannique… où les jeunes ordinaires avaient la scène et exprimaient leur fureur et leur mode… et tout le monde devait regarder et écouter… et tout le monde les craignait ou les suivait. Les Sex Pistols.

»En son centre se trouvait un charmant jeune kleptomane analphabète – un héros pour l’époque – Steve Jones, qui est devenu selon ses propres mots, le 94e plus grand guitariste de tous les temps. C’est ainsi qu’il y est arrivé. «

Pistols a été créé par Craig Pearce, co-écrit par Pearce et Frank Cottrell-Boyce.

Boyle est à la fois réalisateur et producteur exécutif.

Une date de sortie n’a pas encore été confirmée, mais la série devrait être diffusée en 2022.