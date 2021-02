Les fans de PEAKY Blinders ont eu leur premier aperçu du tournage de la sixième série – avec Tommy Shelby faisant la guerre à Michael Gray.

Il a été confirmé le mois dernier que la production de la sixième série du drame à succès de la BBC avait commencé, après avoir été retardée par la pandémie de coronavirus.

Maintenant, de nouvelles photos ont montré Cillian Murphy sur le plateau en Écosse dans le rôle de Tommy Shelby, qui s’engage dans une altercation tendue avec Michael (Finn Cole).

Portsoy Harbour dans l’Aberdeenshire semblait se transformer en prison, Michael vêtu d’un uniforme de détenu.

Pendant ce temps, Tommy portait son chapeau Peaky Blinders et un manteau d’hiver noir lorsqu’il s’approchait de Michael et d’un certain nombre de gardiens de prison.

Après avoir remis une lettre à l’un des gardes, elle est transmise à Michael qui est clairement bouleversé par ce qu’il lit et se précipite avec colère sur Tommy, avant d’être retenu par les gardes.

Alors que Michael fait rage contre Tommy, il se retourne et s’éloigne.

Les tensions se sont montées entre les deux lors de la saison cinq après le retour de Michael d’Amérique après avoir perdu aux Shelby une énorme somme d’argent dans le crash de Wall Street.

Avec l’aide de sa nouvelle épouse Gina, Michael a comploté pour développer l’entreprise Shelby aux États-Unis avec lui à la barre et Tommy et le reste du clan se retirant.

Cependant, Tommy a réprimandé la proposition et a banni le couple de l’entreprise familiale dans des scènes tendues.

Entre les prises, Cillian, 44 ans, a été vu portant un long manteau imperméable sur le dessus de son costume pour le protéger des éléments.

Il a également été confirmé le mois dernier que la sixième série serait la dernière de la série, cependant, le créateur Steven Knight a révélé que Peaky Blinders « continuerait sous une autre forme », laissant de nombreux fans dans l’espoir d’un film.

Les Peaky Blinders séries 1-5 sont disponibles sur BBC iPlayer.