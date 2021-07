Le premier regard médico-légal de Vikrant Massey et Radhika Apte dévoilé ! | Films Actualités

New Delhi : Soham Rockstar Entertainment et Mini Films ont dévoilé l’affiche teaser motion de ‘Forensic’, le remake hindi du film à succès du sud de 2020.

Il a été annoncé plus tôt que Vikrant Massey avait été choisi comme acteur principal et maintenant Radhika Apte a rejoint l’équipe en tant que protagoniste féminine. Le film sera réalisé par Vishal Furia.

Soham Rockstar Entertainment & Mini Films a profité de ses réseaux sociaux pour révéler l’affiche animée de Forensic. L’affiche de Forensic avec tout ce qui est détective – un maillage de mystère, des empreintes digitales, des taches de sang, une loupe, un corps sans vie et un microscope. Les légendes originales de Vikrant Massey et Radhika Apte nous disent que ce sera un thriller divertissant.

Le réalisateur Vishal Furia a déclaré: « Forensic » explore la science avancée de l’enquête sur les scènes de crime qui accélère le processus de recherche du criminel. Cela dit, je veux raconter cette science d’une manière divertissante et passionnante. Vikrant et Radhika sont des acteurs crédibles et ensemble, nous voudrions faire comprendre au public que cette science est disponible pour tout le monde pour les aider s’ils sont victimes d’un crime. Les producteurs Mansi et Varun Bagla et Deepak Mukut ne veulent rien négliger pour raconter cette histoire passionnante et aider l’histoire à atteindre tout un chacun. »

Mansi Bagla, de Mini Films a déclaré : « Je voulais le meilleur et je ne voulais faire de compromis sur aucun aspect, je suis heureux que nous ayons la meilleure équipe en place maintenant. C’est un film tout à fait unique auquel nous avons accordé beaucoup d’attention le scénario en impliquant de vrais médecins légistes et ont constitué une équipe de professionnels très sincères. Le public sera ravi de voir Vikrant & Radhika ensemble pour la première fois à l’écran. »

Parlant des showrunners et de son rôle, Vikrant Massey a déclaré: « Mansi et Vishal forment un fabuleux duo producteur-réalisateur. J’ai travaillé avec Vishal plus tôt, et il y a un niveau de confort et avec Mansi tout s’est parfaitement mis en place. Toute l’équipe déborde d’énergie positive et je suis vraiment excité. Ce que j’aime chez Mansi, c’est qu’elle est passionnée par les films, très professionnelle et précise. J’ai été étonné de voir le niveau de détail avec lequel mon personnage a été esquissé. Le les producteurs et le réalisateur sont très professionnels, organisés et leurs préparatifs pour le film m’ont impressionné. »

Deepak Mukut, de Soham Rockstar Entertainment Pvt Ltd., a déclaré : « Je suis ravi de voir ce film prendre vie. Lorsque vous avez des talents comme Vikrant Massey et Radhika Apte avec le réalisateur Vishal Furia, vous feriez mieux de donner au public une expérience mémorable et grâce au soutien de mon équipe et de mon réalisateur, nous sommes tous prêts à rouler ce bord du thriller à suspense de siège. «

Forensic est produit par Soham Rockstar Entertainment et Mini Films, Deepak Mukut, Mansi Bagla et Varun Bagla, coproduit par Hunar Mukut.

Varun Bagla a ajouté : « Le cinéma hindi a vu de nombreux films sur des policiers, des membres de l’armée, des agents de RAW, mais nous n’avons jamais vu de films sur des officiers de police scientifique, qui jouent un rôle aussi important et crucial dans la résolution de toute enquête sur une scène de crime. «