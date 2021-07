Le premier regard de Shaheer Sheikh et Ankita Lokhande alors que Manav-Archana est sorti

Shaheer Sheikh jouera Manav, un rôle qui était autrefois joué par feu Sushant Singh Rajput. Archana sera joué par Ankita Lokhande. Le premier aperçu des acteurs en tant que Manav et Archana est maintenant sorti.

Le casting a commencé le tournage de l’adaptation numérique de la série bien-aimée.

Les créateurs de la série ont partagé le premier regard des acteurs et ont écrit : « Parfois dans la plupart des vies ordinaires, nous trouvons l’histoire d’amour la plus extraordinaire. Soyez témoin de l’histoire d’amour extraordinaire de Manav et Archana. #PavitraRishta Le tournage commence ; bientôt en streaming sur #ALTBalaji . »

La même chose a laissé les fans au-delà de l’excitation. Un fan a écrit : « Oh mon Dieu ! Il a l’air pimpant ! J’ai hâte ! D’un autre côté, les fans manquent également de SSR.

Ankita Lokhade a également consulté son Instagram et a partagé des boomerangs et des bts d’elle du tournage de son histoire.

Voir l’aperçu ici-

Les créateurs de l’émission ont également partagé une photo de Shaheer avec la co-star Usha Nadkarni. Comme beaucoup le savent, Usha Nadkarni a joué le rôle de la mère de Manav dans l’émission populaire.

Pour les non avertis, Pavitra Rishta a été lancé en 2009. Sushant Singh Rajput, le défunt acteur, a quitté la série pour chercher une carrière à Bollywood. SSR a fait ses débuts au cinéma en hindi avec Kai Po Che ! et a continué à jouer dans un certain nombre d’autres films. L’acteur a prouvé qu’il était l’un des meilleurs. Hiten Tejwani a suivi les traces de SSR après avoir quitté la série. Après la mort de SSR, Pavitra Rishta a de nouveau fait la une des journaux.