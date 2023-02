Le premier regard de Lady Gaga en Harley Quinn dans Joaquin Phoenix’s Joker: Folie à Deux impressionne les fans : “J’ai hâte de voir”

Le réalisateur Todd Phillips avait un cadeau surprise pour la Saint-Valentin pour tous ses fans. Le cinéaste a laissé tomber le premier look de Lady Gaga en tant que Harley Quinn de son prochain film Joker: Folie à Deux mardi soir. Le film, suite de la sortie primée de Phillips en 2019, Joker, voit Joaquin Phoenix reprendre son rôle de personnage principal.

Mardi, Phillips a partagé une photo des deux acteurs sur Instagram avec la légende : “Joyeuse Saint-Valentin”. La photo montre Joker et Harley face à face, se regardant fixement. Le visage de Joaquin a la peinture blanche et rouge familière et Gaga prend sa tête dans ses mains, le regardant avec étonnement. Le film est une comédie musicale qui verrait le point de vue de Harley et comment elle tombe amoureuse d’Arthur Fleck alias le Joker.





Réagissant à la révélation, les fans ont loué le premier regard. “Ce sera fou. J’ai hâte de voir ça », a écrit un fan. Un autre a tweeté : “Je pensais que la Saint-Valentin allait être ennuyeuse, mais voici Todd Phillips qui laisse tomber le premier regard de Gaga dans Joker 2.” Beaucoup d’autres ont déploré le fait qu’ils devraient attendre assez longtemps pour voir le film en salles. Joker : Folie à Deux devrait sortir en salles en octobre 2024, soit dans 20 mois complets.

Joker : Folie à Deux est une comédie musicale, qui voit également Zazie Beets reprendre son rôle de l’original. Elle avait joué Sophie, une mère célibataire et l’objet de l’affection et de l’obsession d’Arthur. Les autres membres de la distribution incluent Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey.

La sortie de 2019 Joker a été un succès critique et commercial. Le film, qui a donné une nouvelle vision de l’histoire d’origine du méchant DC Comics Joker, a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde et a été félicité pour ses performances. Il a été nominé pour 11 Oscars et a fini par en remporter deux – Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et Meilleure musique originale pour Hildur Guðnadóttir.