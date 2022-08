Le premier regard d’Amitabh Bachchan, Anupam Kher et Boman Irani est une ode à l’amitié séculaire

La Journée de l’amitié est célébrée à Rajshri avec le dévoilement du tout premier visuel de leur film tant attendu – Uunchai, réalisé par le réalisateur chevronné Sooraj R. Barjatya. Prévu pour sortir le 11.11.22, Uunchai présentera à l’écran un casting de stars vétérans dans un ensemble jamais vu auparavant, titré par Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani, Neena Gupta et Sarika, avec Parineeti Chopra dans une apparition très spéciale et deux de solides apparitions en tant qu’invités de Danny Denzongpa et Nafisa Ali Sodhi.

Le premier regard d’Uunchai montre Amitabh Bachchan, Anupam Kher et Boman Irani en randonnée dans l’Himalaya avec le mont Everest en arrière-plan. Le slogan en haut de l’affiche du teaser indique – L’amitié était leur seule motivation. Le slogan dévoilé laisse entendre que l’amitié est l’épine dorsale du film.

Uunchai est la 60e production cinématographique de Rajshri. La maison de production emblématique célèbre cette année son 75e anniversaire avec le 7e projet de réalisation de Sooraj R. Barjatya. Kamal Kumar Barjatya, Late Rajkumar Barjatya et Ajit Kumar Barjatya de Rajshri ont uni leurs forces avec Mahaveer Jain de Mahaveer Jain Films et Natasha Malpani Oswal de Boundless Media en tant que producteurs pour ce projet ambitieux.

Rajshri a toujours réalisé des films d’une ampleur et d’une grandeur visuelle énormes. Les visuels à couper le souffle de l’Himalaya sur l’affiche du teaser sont intrigants et excitants et promettent de nous offrir un grand spectacle similaire aux films précédents de Sooraj R. Barjatya. Uunchai, l’un des films les plus attendus de cette année, sera dans une salle près de chez vous le 11.11.22.