Le premier refuge «gratuit» du Tamil Nadu vise à autonomiser la communauté trans

Aussi basiques soient-ils, un abri approprié et un système de soutien sont des choses extrêmement difficiles à trouver pour les membres de la communauté trans. Mais souvent, les bons samaritains ont fait tout leur possible pour leur venir en aide bénévolement. L’un de ces refuges gratuits pour les personnes transgenres se trouve dans la région de Kolathur à Chennai, qui fournit de la nourriture et un abri aux personnes transgenres dans le besoin.

Jeeva, fondatrice et directrice de la Transgender Rights Association, a déclaré que le refuge est le premier du genre au Tamil Nadu à être mis en place par le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation, une disposition confirmée par la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits). L’endroit servirait à la fois les hommes trans et les femmes trans qui sont abandonnés par les membres de leur famille et qui luttent pour trouver un endroit où vivre pour les aider à se détourner de la prostitution et de la mendicité à certains endroits.

« Bien que la sensibilisation aux femmes transgenres soit quelque peu répandue, peu de gens connaissent les hommes transgenres. Les femmes trans sont traitées comme des hommes pour leur genre assigné et il existe une culture de non-acceptation pour elles. Il n’y a aucun moyen de trouver un travail à la maison. C’est pourquoi tant de gens viennent à Chennai », partage le transman Gautham avec The New Indian Express. Il était venu dans la ville depuis Tenkasi pour acquérir la carte d’identité transgenre, avec laquelle il peut obtenir l’aide Corona du gouvernement de 2 000 roupies par an. mois, a rapporté TNIE.

Cependant, cet endroit ne s’arrête pas à fournir juste de la nourriture et un abri. Pour les responsabiliser, l’organisation prend des mesures supplémentaires pour exceller avec plusieurs cours de formation tels que des cours de beauté, des cours de couture, la fabrication de bijoux, des cours de fabrication de sacs jut et plusieurs autres travaux manuels. Une fois formés, ils sont placés dans des emplois concernés où ils peuvent appliquer leurs compétences.

Il s’agit du premier foyer d’hébergement « gratuit » pour la communauté transgenre du Tamil Nadu. « Tout est disponible ici. Même la famille qui ne vient pas nous soulever, cet endroit est devenu un », ont déclaré des personnes trans dans le foyer d’accueil. En attendant, ce refuge est sans aucun doute un foyer pour offrir un second départ à la communauté transgenre. Et pas des moindres, le fondateur et directeur de TRA espère créer davantage de centres de ce type dans tout l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici