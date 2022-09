Une chaise vide dans une salle de conférence d’un hôtel d’Edmonton cette semaine est censée représenter l’esprit des enfants qui ne sont jamais revenus du système des pensionnats indiens du Canada, alors que l’interlocuteur spécial Kimberly Murray organise le premier rassemblement national pour discuter des enterrements non marqués associés aux écoles .

« C’est vraiment important pour eux de savoir que nous sommes là pour les aider, et non pour leur faire du mal », a déclaré Murray, qui est Kanien’kehá:ka de Kanesatake, au Québec.

Le gouvernement fédéral a nommé Murray en juin avec un mandat de deux ans pour fournir des recommandations pour un cadre juridique pour la protection des lieux de sépulture dans les anciens pensionnats, l’identification des enfants disparus et le rapatriement potentiel des restes.

Plus de 300 dirigeants, organisations représentatives, survivants et familles des Premières Nations, inuits et métis assistent à ce rassemblement de deux jours, qui se déroule également en partie diffusé en direct au public.

« Ce n’est pas seulement le pardon de l’État qui est en jeu ici », a déclaré Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami.

“Il y a tellement de réalités familiales – des réalités intergénérationnelles et personnelles – qui sont si fondamentalement liées au fait de ne pas savoir où votre grand-père est enterré ou de ne pas savoir ce qui est arrivé au petit frère ou à la petite sœur que vous avez eu.

“Ces processus, comme celui que nous sommes sur le point d’entreprendre ici, ont une signification incroyable pour la façon dont nous fonctionnons en tant que peuples autochtones au sein de nos propres communautés.”

Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et le pape François à Edmonton lors de la visite papale en juillet. (Adam Scotti/Cabinet du Premier ministre)

Plus de 150 000 enfants des Premières nations, métis et inuits ont été forcés de fréquenter les écoles financées par le gouvernement entre les années 1870 et 1997.

Alors qu’un volume entier du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) était consacré aux enterrements anonymes et aux enfants disparus, le travail est resté inachevé.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui poursuit le travail de la CVR, a identifié jusqu’à présent plus de 4 000 enfants décédés dans les pensionnats. Les causes de décès comprennent la maladie, les accidents, la négligence et les actes criminels.

“La CVR a souligné la nécessité de poursuivre les travaux pour protéger les lieux de sépulture non marqués des enfants et trouver un moyen d’identifier les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux dans leurs familles et leurs communautés”, a déclaré Murray.

Elle a dit que les enfants qui ont été envoyés dans d’autres institutions comme les hôpitaux indiens fédéraux, les sanatoriums, les établissements de santé mentale ou les hôpitaux provinciaux doivent également être pris en compte.

“Beaucoup pensent, y compris moi-même, qu’il s’agit probablement d’enterrements non marqués d’enfants décédés à ces endroits également”, a déclaré Murray.

Un mémorial à l’extérieur de l’ancien pensionnat indien de Kamloops à Kamloops, en Colombie-Britannique, en juin 2021, après la découverte de sépultures anonymes sur le site. (Ben Nelms/CBC)

Comme la chaise vide lors de ce rassemblement, il y en avait une placée à côté de l’ancien commissaire de la CVR, Wilton Littlechild, à chaque audience lorsque la commission parcourait le Canada pour entendre les survivants. Il a dit que ce processus sera important pour commémorer les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

“Nous devons nous rappeler que nous avons une loi traditionnelle qui nous dit ce que nous devons faire. Ils disent que le plus difficile, c’est quand l’esprit d’un enfant s’en va”, a-t-il déclaré.

“Nous appellerions l’esprit de cet enfant à venir s’asseoir sur la chaise et à écouter les histoires, et plus important encore, à nous donner la force afin que nous écoutions les plus de 7 000 histoires que nous avons écrites – les histoires les plus horribles de maltraitance d’enfants. “

Le rassemblement de mardi comprenait également des séances en petits groupes, qui n’étaient pas diffusées en direct, sur les dossiers, les archives, la technologie de recherche, les enquêtes et les obstacles à la protection et à l’accès aux sites. Des résumés de ce qui a été discuté lors des séances en petits groupes seront présentés mercredi.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.