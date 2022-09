Le premier rameur de Peloton vous coûtera plus de 3 000 $

En mai, Peloton a fait allusion à son envisage d’ajouter un rameur à sa gamme d’appareils de fitness. L’entreprise mardi sort son premier rameurla Ligne du pelotonqu’il a mis à disposition pour aux Etats-Unis. Les précommandes sont disponibles immédiatement, mais la société prévoit que les expéditions commenceront en décembre.

À partir de 3 195 $, le Peloton Row est nettement plus cher que la plupart des meilleurs rameurs sur le marché aujourd’hui. Peloton cherche à différencier son rameur grâce à des fonctionnalités telles que Form Assist, Form Ratings and Insights et Personal Pace Targets. Le Peloton Row est également livré avec un écran pivotant haute définition de 24 pouces.

En plus du prix de 3 195 $, vous devrez vous inscrire au programme d’adhésion All-Access de Peloton à 44 $ par mois pour accéder au contenu de Peloton Row.

“Suivant le chemin de son portefeuille existant, Peloton Bike, Peloton Bike +, Peloton Guide et Peloton Tread, Peloton Row combine le logiciel innovant, la conception matérielle haut de gamme et le contenu exclusif qui composent l’expérience Peloton signature avec un impact unique, entraînement cardio et musculation pour tout le corps”, a déclaré Peloton dans son communiqué de presse.

