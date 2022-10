Le premier projet de Will Smith depuis le fiasco des Oscars obtient une date de sortie en décembre

L’acteur américain Will Smith accepte le prix du meilleur acteur dans un rôle principal pour “King Richard” sur scène lors de la 94e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood, Californie, le 27 mars 2022.

Le prochain film de Will Smith “Emancipation” sortira en salles le 2 décembre et sur Apple TV+ une semaine plus tard le 9 décembre.

C’est le premier projet de Smith depuis les Oscars, où il a fait la une des journaux pour avoir giflé l’animateur Chris Rock sur scène et remporté le prix du “Meilleur acteur” pour son rôle principal dans “King Richard”.

Smith a ensuite démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, et l’Académie lui a interdit d’assister aux cérémonies des Oscars pendant 10 ans. Smith est toujours éligible pour être nominé pour les prix.

Dans “Emancipation”, Smith incarne un esclave en fuite à la recherche de sa famille dans les marais de la Louisiane. Apple a annoncé la date de sortie avec une bande-annonce du film.

Le film a reçu une réponse positive après une présélection organisée lors de la 51e conférence législative annuelle de la Congressional Black Caucus Foundation le week-end dernier, selon les médias de divertissement.

Dans un tweet, le PDG de la NAACP, Derrick Johnson, a qualifié le film “d’histoire d’adversité, de résilience, d’amour et de triomphe”.