CHARLESTON, W.Va. — Le premier programme de technicien vétérinaire de quatre ans est lancé dans l’État des montagnes suite à un grand besoin d’opportunités de formation en santé animale plus accessibles.

L’Université de Virginie occidentale et l’Université d’État de Virginie occidentale s’associent au ministère de l’Agriculture de Virginie occidentale pour introduire le programme VetStart dans l’État, offrant ainsi une formation plus pédagogique aux futurs techniciens vétérinaires.

Bien qu’il existe quelques programmes de technologie vétérinaire de deux ans dans l’État, il s’agira du premier programme de quatre ans de ce type. Le président de la WVSU, Ericke Cage, a déclaré qu’il s’agissait d’une approche à deux volets.

“Nous nous engageons certainement à fournir la formation dont nos étudiants auront besoin lorsqu’ils chercheront à entrer dans le monde de la médecine vétérinaire, mais il s’agit également de répondre à une demande claire et actuelle de main-d’œuvre dans l’État de Virginie occidentale”, a déclaré Cage.

Cage a déclaré qu’en Virginie occidentale, il n’y a qu’un seul technicien vétérinaire pour trois vétérinaires, et que l’American Veterinarian Medical Association recommande qu’il y ait au moins quatre techniciens vétérinaires par médecin vétérinaire pour maximiser l’efficacité.

Il a déclaré que même si les statistiques confirment qu’il existe un grand besoin de techniciens vétérinaires dans l’État, les histoires et les récits des propriétaires d’animaux de la région réitèrent haut et fort ce besoin.

“Qu’il s’agisse des membres de la communauté agricole ou simplement de ceux qui ont des animaux de compagnie, ils disent avoir d’incroyables problèmes pour se connecter aux cabinets vétérinaires car il y en a si peu dans l’État”, a-t-il déclaré.

Cage a déclaré qu’il n’y avait que deux écoles vétérinaires à proximité, à Virginia Tech et dans l’État de l’Ohio. Il a déclaré que bien qu’il ait été question de créer une école de médecine vétérinaire en Virginie occidentale, le coût serait d’un peu plus de 320 millions de dollars et qu’à l’heure actuelle, il pourrait être plus réalisable financièrement et suffisant sur le plan éducatif de commencer par le programme de technologie vétérinaire. .

“Un moyen vraiment plus rentable de remédier à la pénurie de vétérinaires, que nous pouvons faire à 1/100 du coût, consiste à créer ce programme VetStart, créant des parcours permettant aux individus d’obtenir des diplômes de quatre ans en tant que techniciens vétérinaires”, a-t-il déclaré. .

Le Cheat Lake Animal Hospital a donné plus de 400 000 $ pour aider à lancer le programme. Cependant, Cage a déclaré qu’ils étaient actuellement en train d’obtenir davantage de financement pour le démarrer.

Il a déclaré que les universités et le ministère de l’Agriculture prévoyaient d’obtenir le financement lors de la session législative de l’année prochaine, puis il a ajouté qu’ils devraient être prêts à commencer à inscrire des étudiants dans le programme. Cependant, il a déclaré que de nombreux étudiants avaient déjà manifesté leur intérêt.

Cage a déclaré que le paysage de l’enseignement supérieur évolue rapidement et que les institutions locales d’octroi de terres comme la WVSU doivent faire tout ce qu’elles peuvent pour suivre le rythme, et un tel programme les aidera à le faire.

« En tant qu’établissements d’enseignement supérieur, nous devons changer pour rester pertinents, nous devons changer pour offrir à nos étudiants l’éducation dont ils ont besoin, une éducation qui leur permettra d’accéder à des emplois bien rémunérés, nous devons également changer pour répondre aux besoins des main-d’œuvre », a déclaré Cage.