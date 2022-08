Le premier président colombien de gauche apportera un changement historique, si les États-Unis le laissent faire

La Colombie est le dernier pays d’Amérique latine à se détourner de la droite, et peut-être à tenir tête à Washington, avec l’investiture de Gustavo Petro

C’est un jour historique en Colombie, alors que le pays inaugure l’ancien guérillero Gustavo Petro comme premier président de gauche, et Francia Marquez comme première vice-présidente d’ascendance africaine. C’était impensable il n’y a pas si longtemps, et devant cette équipe improbable se trouvent maintenant les défis combinés de résister à la domination américaine et de réparer des décennies d’injustice sociale.

La dernière fois qu’il est apparu que la Colombie aurait un président de gauche, c’était en 1948 avec la candidature du fougueux et populaire chef du Parti libéral Jorge Gaitan. Tragiquement, Gaitan a été assassiné avant les élections, ce qui a conduit à la période de « La Violencia », au cours de laquelle entre 200 000 et 300 000 Colombiens ont été tués au cours de la décennie suivante. Dans la mêlée qui a immédiatement suivi l’assassinat de Gaitan, un jeune Fidel Castro et Gabriel Garcia Marquez, qui deviendront plus tard des amis pour la vie, se rencontreront brièvement dans les rues de Bogota. On ne sait pas qui était derrière l’assassinat de Gaitan, même si l’une des principales versions, et certainement ma conviction, est que c’est la CIA nouvellement créée, qui est devenue l’instrument de changement de régime des États-Unis pour les décennies à venir.

Même après La Violencia, la Colombie a continué d’être marquée par d’horribles violences politiques, jusqu’à nos jours, avec plus de 220 000 morts dans de telles violences depuis 1958. Ces dernières années, ces violences ont été principalement perpétrées par des militaires et des paramilitaires soutenus par les États-Unis. des escadrons de la mort étroitement alignés sur les gouvernements de droite qui gouvernent de manière transparente la Colombie depuis 2002. La violence de l’État depuis 2002 a été stupéfiante, les militaires ayant assassiné au moins 6 400 et peut-être 10 000 personnes de 2002 à 2008 seulement. Pendant ce temps, plus de 92 000 Colombiens ont disparu et plus de 5 millions de Colombiens sont déplacés à l’intérieur du pays, ce qui représente l’un des plus grands nombres de personnes déplacées à l’intérieur du monde.

Compte tenu de ce paysage et des nombreuses menaces de mort que Petro et Marquez ont reçues pendant la campagne présidentielle, et pendant des années auparavant, beaucoup ont craint de subir le même sort que Gaitan. En effet, les deux ont fait campagne derrière des boucliers pare-balles pour les protéger de la menace très réelle d’assassinat. Cette menace ne s’est pas atténuée simplement parce qu’ils ont été élus, et le simple fait de survivre à leur mandat complet sera un véritable exploit.

La menace que Petro et Marquez font peser sur le système et les pouvoirs en place, tant en Colombie qu’à Washington, est leur promesse de briser l’emprise que les riches oligarques exercent sur la Colombie depuis des siècles et de redistribuer la richesse en déplaçant le fardeau fiscal et en renforçant le filet de sécurité sociale afin de bénéficier aux pauvres et à la population indigène et noire privée de ses droits. La Colombie est, de par sa conception, l’une des sociétés les plus inégales de la planète, et ceux qui sont au sommet ne céderont pas facilement leur richesse, leur terre ou leur pouvoir, et les États-Unis, qui dominent la Colombie à travers cette élite, ne permettront pas que cela se produise facilement . De plus, la Colombie, le seul partenaire de l’OTAN dans cet hémisphère en dehors de l’Amérique du Nord, est l’allié le plus proche des États-Unis en Amérique latine et la base d’opérations pour dominer la région. Les États-Unis, toujours attachés à la doctrine Monroe, résisteront puissamment à toute tentative de Petro et Marquez de changer cela.

Washington panique déjà du fait qu’avec l’élection des deux, cinq des plus grandes économies d’Amérique latine sont désormais dirigées par des présidents de gauche, et cela pourrait bientôt devenir six si Luiz Inacio Lula da Silva, l’actuel favori au Brésil , est réélu cette année. Les responsables américains sont ouverts sur le fait qu’ils souhaitent garder le contrôle sur les vastes ressources de la région, et ces présidents de gauche, qui souhaitent utiliser les ressources de leur pays au profit de leur propre peuple, s’opposent à ce contrôle. Le chef du US Southern Command, le général Laura Richardson, a précisé récemment que l’objectif des opérations américaines dans la région est de maintenir le contrôle de la région “hors des charts” Ressources. Comme elle l’a expliqué, « 60 % du lithium mondial se trouve dans la région ; vous avez du brut lourd, vous avez du brut léger non corrosif, vous avez des éléments de terres rares, vous avez l’Amazone… » Les États-Unis n’ont pas l’intention de laisser ces ressources leur échapper.

En bref, la véritable menace d’un changement de régime plane sur la nouvelle administration Petro/Marquez en Colombie, et il faudra de la vigilance et de la solidarité internationale pour s’assurer que cette menace ne se concrétise pas. L’Amérique latine a désespérément besoin du type de changement social promis par Petro et Marquez, et nous devons nous assurer qu’il n’y aura pas de répétition du sort qui a frappé d’autres comme Gaitan, ou le président Salvador Allende au Chili, qui a promis le même.