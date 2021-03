Le Bangladesh compte officiellement plus de 10 000 personnes transgenres, mais les militants affirment que le nombre réel est beaucoup plus élevé dans le pays de plus de 160 millions de personnes. La communauté LGBT est confrontée à l’isolement social, aux abus sexuels et à d’autres formes de harcèlement. Trouver un emploi est très difficile et beaucoup vivent de la mendicité ou de la vente de relations sexuelles.

