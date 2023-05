Le premier portrait officiel du roi Charles après son couronnement est publié

Lundi, le palais de Buckingham a publié le premier portrait officiel du roi Charles après son couronnement le 6 mai. Le photographe Hugo Burnand a capturé cette photo historique. Dans l’image désormais virale, on peut voir Charles vêtu de sa tunique violette royale et de sa robe de succession, de la couronne d’État impériale et tenant l’orbe et le sceptre du souverain.

Selon Personnespour le portrait, Charles s’est assis sur l’une des paires de fauteuils du trône de 1902 qui ont été fabriqués pour le futur roi George V et la reine Mary pour être utilisés lors du couronnement du roi Édouard VII.

Pesant 1,06 kg et mesurant 31,5 centimètres de haut, la couronne d’État impériale est sertie de 2 868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et quatre rubis. La couronne comprend le diamant Cullinan II, la deuxième plus grande pierre taillée dans le diamant Cullinan, qui, selon le Royal Collection Trust, est le plus gros diamant jamais découvert.

Le roi Charles III et la reine Camilla ont publié quatre photographies officielles du couronnement pour marquer la fin des célébrations, dont un nouveau portrait avec des membres actifs de la famille royale.

Dans une longue note, le roi Charles a écrit : « Alors que le week-end du couronnement tire à sa fin, ma femme et moi voulions simplement partager nos remerciements les plus sincères et les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à faire de cette occasion une occasion si spéciale. Nous payons particulièrement hommage aux innombrables personnes qui ont consacré leur temps et leur dévouement à faire en sorte que les célébrations à London, Windsor et ailleurs soient aussi heureuses, sécuritaires et agréables que possible.

À ceux qui se sont joints aux célébrations – que ce soit à la maison, lors de fêtes de rue et de déjeuners, ou en faisant du bénévolat dans les communautés – nous vous remercions, chacun et chacune. Savoir que nous avons votre soutien et vos encouragements, et être témoin de votre gentillesse exprimée de tant de façons différentes, a été le plus grand cadeau de couronnement possible, alors que nous consacrons à nouveau nos vies au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth. «

Charles, qui a accédé au trône britannique lors du décès de la reine Elizabeth II en septembre de l’année dernière, a été officiellement couronné roi lors d’une cérémonie religieuse solennelle à l’abbaye de Westminster à Londres samedi.