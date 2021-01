Photographie: Jim Watson / AFP / Getty Images

À la fin du premier point de presse de Sean Spicer à l’aube de la présidence de Donald Trump, un journaliste m’a dit: «J’ai l’impression d’être de retour à l’école.» J’ai répondu: «J’ai l’impression d’être de retour au Zimbabwe», faisant allusion à mes jours en tant que correspondant pour l’Afrique faisant des reportages sur l’autocratique Robert Mugabe.

Quatre ans plus tard, Jen Psaki a prononcé le premier briefing de l’administration de Joe Biden depuis le même pupitre dans la même pièce. Spicer redux ce n’était pas.

Comparez simplement leurs remarques sur la presse. « Certains membres des médias se sont livrés à des reportages délibérément faux », a grogné Spicer en référence à l’inauguration de Trump, ajoutant sombrement: « Nous allons tenir la presse responsable. »

Psaki, en revanche, a commencé la nouvelle ère avec le sourire: «C’est un honneur d’être ici avec vous tous. Lorsque le président m’a demandé de remplir ce rôle, nous avons parlé de l’importance de ramener la vérité et la transparence dans la salle de briefing.

Plus tard, elle a ajouté: «J’ai un profond respect pour le rôle d’une presse libre et indépendante dans notre démocratie.»

Le premier briefing du joueur de 42 ans mercredi était radical dans sa normalité et surprenant dans sa courtoisie. Polie et professionnelle, elle est arrivée avec un masque, rompant avec la tradition de Trump, et a déclaré à une douzaine de journalistes physiquement distants: « Il y aura des moments où nous ne serons pas d’accord, et il y aura certainement des jours où nous ne serons pas d’accord sur de longues parties du briefing même, peut-être . Mais nous avons un objectif commun, celui de partager des informations précises avec le peuple américain. »

Même la craie et le fromage, même la matière et l’antimatière ont plus en commun que ce ton et le président qui a dénoncé les «fausses nouvelles» et «l’ennemi du peuple».

Spicer, qui affirmait autrefois qu’Adolf Hitler n’avait jamais utilisé d’armes chimiques, a été remplacé par Sarah Sanders, qui a été surprise dans un mensonge au sujet du licenciement du directeur du FBI James Comey. Ensuite, il y a eu Stephanie Grisham, qui n’a jamais tenu de briefing, de sorte que le lutrin a littéralement pris la poussière, et enfin Kayleigh McEnany, qui a terminé chaque briefing par un retrait des médias fait pour Fox-News.

N’était-ce, après tout, qu’un rêve? Vient maintenant Psaki, un vétéran de la Maison Blanche et du département d’État de Barack Obama, qui ramène instantanément le temps aux normes – des choses comme les faits, la science et ne pas crier des insultes aux journalistes – de cette époque. Pour un fan de Doctor Who, ce serait comme récupérer votre Docteur préféré après quatre régénérations qui ont vraiment déraillé.

Il y avait là une justice poétique. Sur une photo mémorable du 9 novembre 2016, les membres du personnel de la Maison Blanche ont l’air choqués alors qu’Obama leur parle dans la roseraie de la victoire de Trump sur Hillary Clinton. Psaki est au centre de l’image, l’air cendré. Maintenant, le cercle a tourné.

Alors que Spicer a simplement livré une tirade sur ses débuts – affirmant à tort que Trump avait la plus grande foule d’inauguration de tous les temps – et n’a répondu à aucune question, Psaki s’est attardé pendant une demi-heure et en a aligné beaucoup. Certains des premiers sont venus de Peter Alexander de NBC News, que Trump a jadis qualifié de «terrible journaliste» dans cette salle pour avoir osé lui poser des questions sur le coronavirus.

En parlant du virus, il n’a pas été question d’injecter un désinfectant, de contourner le virage ou de déclarer la victoire. Psaki a parlé de la vague d’ouverture de décrets exécutifs de Biden, qui comprend un «défi de masquage de 100 jours» et de rejoindre l’Organisation mondiale de la santé. Elle a promis que les experts en santé publique donneraient bientôt à nouveau des séances d’information.

«Le problème sur lequel il se réveille chaque jour se concentre sur la maîtrise de la pandémie», a-t-elle déclaré. «Le problème sur lequel il se couche tous les soirs est de maîtriser la pandémie.»

Trump, selon tous les témoignages, se couchait tous les soirs, concentré sur les nouvelles du câble et pleuvait un feu de l’enfer sur Twitter.

Il y avait même de sérieuses questions de politique étrangère au sujet du Brésil, de l’accord nucléaire iranien et de l’endroit où Biden pourrait effectuer son premier voyage à l’étranger (pas encore de nouvelles). Psaki a déclaré que Biden était opposé à la peine de mort. Et, comme c’était typique dans les années Obama, il y avait des évasions sur des points difficiles tels que la question de savoir si Biden soutenait la condamnation de Trump dans le procès de destitution du Sénat.

Michael Beschloss, historien présidentiel, tweeté: « Premier attaché de presse non étrange de la Maison Blanche en quatre ans. »

Même le coup de départ de Psaki était quelque chose de rarement entendu au cours des quatre dernières années, lorsque les briefings étaient une denrée rare. «Merci à tous», dit-elle. «Faisons ça demain.»