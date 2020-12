Un trésor de souvenirs hollywoodiens, notamment un pistolet brandi par Sir Sean Connery à ses débuts en tant que James Bond – et un casque de pilote de chasse utilisé par Tom Cruise dans le film d’action classique des années 1980 Top Gun – ont été vendus aux enchères.

L’arme de poing Walther PP – qui aux côtés du plus petit Walther PPK a contribué à définir l’image de l’espion britannique – a été utilisée par Sir Sean dans le premier film 007, Dr No, et s’est vendue 256000 $ (190.000 £).

L’acteur, décédé en octobre à l’âge de 90 ans, a utilisé le modèle désactivé lors de son interprétation de l’espion fictif dans le film de 1962.

Le pistolet utilisé par Sir Sean Connery dans le premier film de James Bond, Dr No, vendu aux enchères



Les commissaires-priseurs ont déclaré à l’agence de presse PA que l’acheteur était un fan d’American Bond qui souhaitait rester anonyme.

Deux objets de l’illustre carrière de Tom Cruise étaient également à gagner.

L’un des casques de pilote de chasse de production utilisés par Tom Cruise dans le rôle de Pete « Maverick » Mitchell dans le film d’action classique des années 1980 Top Gun a également été récupéré



La casquette d’officier de la marine utilisée par Cruise dans le drame de la salle d’audience de 1992 A Few Good Men est également passée sous le marteau



L’un des casques de pilote de chasse de production utilisé pour son rôle de Pete « Maverick » Mitchell dans Top Gun s’est vendu 108 000 $ (80 000 £), tandis qu’une casquette d’officier de la Marine conçue pour le drame de 1992 dans la salle d’audience A Few Good Men a rapporté 9 375 $ (7 000 £).

Une épée utilisée par Bruce Willis dans le film culte de Quentin Tarantino en 1994, Pulp Fiction, a été récoltée pour 35200 $ (26000 £) – contre une estimation de 1500 $ (1112 £), ont déclaré les encanteurs.

Un scénario de 158 pages du film classique de 1972 Le Parrain marqué « troisième brouillon » a été plus de 10 fois supérieur à son estimation



Un scénario de 158 pages du film classique de 1972 Le Parrain marqué « troisième brouillon » est allé pour plus de 10 fois son estimation, rapportant 10 240 $ (7 608 £).

Un hoverboard de Back To The Future Part II, créé pour le personnage Spike, également vendu lors de l’événement Julien’s Auctions Icons & Idols: Trilogy



Le poème manuscrit de Marilyn Monroe sur la papeterie personnalisée de l’époux du dramaturge Arthur Miller s’est vendu 16000 $ (11900 £), tandis qu’un hoverboard de Back To The Future Part II, créé pour le personnage Spike, a coûté 10625 $ (7900 £).

Tous les articles sont passés sous le marteau à Beverly Hills lors d’un événement Julien’s Auctions Icons & Idols: Trilogy.