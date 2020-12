Le premier homme à piloter un avion plus vite que la vitesse du son, Charles «Chuck» Yeagar, est décédé à l’âge de 97 ans.

Brigadier-général à la retraite de l’US Air Force, le pilote né en Virginie-Occidentale a volé pendant plus de 60 ans, y compris le pilotage d’un avion de combat X-15 à près de 1000 mph en 2002 à l’âge de 79 ans.

Il a été reconnu pour son service dans la Seconde Guerre mondiale, où il est crédité d’avoir abattu 13 avions allemands dans 64 missions, dont cinq sur une seule mission.

Son couronnement est cependant venu deux ans après la fin de la guerre avec l’Allemagne nazie, quand en 1947 il a piloté un avion-fusée Bell X-1 à plus de 660 mph, faisant de lui le premier pilote à franchir le mur du son.

Son exploit supersonique a été réalisé à l’âge de 24 ans.

«Bien sûr, j’étais inquiet», dit-il en 1968. «Quand vous vous amusez avec quelque chose dont vous ne savez pas grand-chose, il doit y avoir de l’appréhension. Mais vous ne laissez pas cela affecter votre travail. »

Il a dit en 1947 qu’il aurait pu aller encore plus vite si l’avion avait transporté plus de carburant. Le trajet, a-t-il dit, «était agréable, tout comme rouler vite dans une voiture.»

Yeager a surnommé l’avion-fusée, et tous ses autres avions, «Glamorous Glennis» pour sa femme, décédée en 1990.

L’exploit de Yeager a été gardé secret pendant environ un an lorsque le monde pensait que les Britanniques avaient franchi le mur du son en premier.

«Ce n’était pas une question de ne pas avoir d’avions capables de voler à des vitesses comme celle-ci. Il s’agissait de les empêcher de s’effondrer », a déclaré Yeager.

Une vie record

Yeager s’est enrôlé dans l’Army Air Corps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1941. Il a regretté plus tard que son manque de formation universitaire l’empêchait de devenir astronaute.

Il a débuté comme mécanicien aéronautique et, malgré le mal de l’air lors de son premier vol en avion, s’est inscrit à un programme qui permettait aux hommes enrôlés de devenir pilotes.

Pendant la guerre, il a été abattu au-dessus de la France sous contrôle allemand mais s’est échappé avec l’aide de partisans français.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu pilote d’essai à partir de la base aérienne Wright-Patterson à Dayton, Ohio.

Parmi les vols qu’il a effectués après avoir franchi le mur du son, il y en avait un en 1953, lorsqu’il a piloté un X-1A à un record de plus de 1 600 mph. Il a dit qu’il s’était réveillé à l’aube ce jour-là et qu’il était allé chasser, ensachant une oie avant son vol. Cette nuit-là, a-t-il dit, sa famille a mangé l’oie pour le dîner.

Il est retourné au combat pendant la guerre du Vietnam, effectuant plusieurs missions par mois dans le bimoteur B-57 Canberras effectuant des bombardements et des mitraillages au sud du Vietnam.

Yeager a également commandé des escadrons et des escadrons de chasse de la Force aérienne, ainsi que l’École de pilotage de recherche aérospatiale pour les astronautes militaires.

Il est décédé lundi, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine dans un communiqué, qualifiant cette mort de « perte énorme pour notre nation ».

«Gen. L’esprit pionnier et innovateur de Yeager a fait progresser les capacités de l’Amérique dans le ciel et a propulsé les rêves de notre nation vers l’ère des avions à réaction et l’ère spatiale. Il a dit: «Vous ne vous concentrez pas sur les risques. Vous vous concentrez sur les résultats. Aucun risque n’est trop grand pour empêcher le travail nécessaire de se faire »», a déclaré Bridenstine dans son communiqué.

«À l’ère des héros créés par les médias, il est la vraie affaire», a déclaré l’historien de la base aérienne d’Edwards, Jim Young, en août 2006, lors du dévoilement d’une statue en bronze de Yeager.

Il était «le plus juste de tous ceux qui possédaient les bonnes choses», a déclaré le major-général Curtis Bedke, commandant du centre d’essais en vol de l’armée de l’air à Edwards.

Ses exploits ont été racontés dans le livre de Tom Wolfe «The Right Stuff» et dans le film de 1983 qu’il a inspiré.