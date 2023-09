Le premier Phantom V Flip pliable à clapet de Tecno est désormais officiel

Tecno vient de présenter son Phantom V Flip, le premier smartphone pliable à clapet de la société. Il possède un écran OLED externe circulaire avec deux caméras et un flash LED dans l’anneau qui l’entoure, tandis qu’à l’intérieur se trouve un écran AMOLED LTPO pliable de 6,9 ​​pouces.

Le Phantom V Flip est alimenté par un chipset Mediatek Dimensity 8050 avec un processeur octa-core pouvant atteindre 3,0 GHz. Il a été annoncé avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, extensibles jusqu’à 8 Go de plus grâce à la fonction logicielle Extended Memory.

Le panneau pliable 22:9 prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et atteint une luminosité de 1 000 nits. L’écran externe de 1,32″ offre plusieurs widgets, sert des notifications et peut être utilisé comme viseur pour prendre des selfies avec les appareils photo les plus performants.

Il existe un appareil photo principal de 64 MP avec un capteur 1/1,73″, un objectif à ouverture f/1,7 et un PDAF. L’autre est un jeu de tir ultra grand angle de 13 MP doté également d’une mise au point automatique.

La caméra à l’intérieur se trouve dans un trou perforé et dispose d’un capteur de 32 MP.

Une fois déplié, l’appareil mesure 171 mm de haut et moins de 7 mm d’épaisseur, et Tecno a placé une batterie de 4 000 mAh à l’intérieur – une solution à deux cellules relativement grande pour cette classe. Le téléphone prend en charge une charge filaire de 45 W avec l’adaptateur fourni dans la boîte de vente au détail, et Tecno a affirmé que seulement 15 minutes suffiraient pour remplir la batterie à moitié.

Le Tecno Phantom V Flip dispose d’un assistant personnel personnalisé appelé EllaGPT, qui apporte des « fonctionnalités intelligentes », qui est la réponse de Tecno à Google, Siri, Bixby ou Celia.









Tecno Phantom V Flip

Tecno propose le téléphone en deux couleurs – noir et violet. Le prix lors de l’annonce s’est révélé être de 49 999 INR, soit environ 605 $/555 €. Nous sommes présents à l’événement à Singapour et nos sources ont révélé que le prix pour les marchés européens est de 700 €, tandis que d’autres régions pourraient l’obtenir pour l’équivalent de 650 $ avec des promotions anticipées.

Nous avons mis la main sur le Tecno Phantom V Flip avant sa sortie, alors assurez-vous de consulter notre revue complète pour tout savoir.