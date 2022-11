Le premier personnage ouvertement gay de Disney dans “Strange World” reçoit une réponse mitigée sur Internet

Faisant un pas en avant, Disney est prêt à présenter son premier personnage gay à l’écran dans son prochain film “Strange World”. Alors que le film explore un environnement fantastique plein de créatures mystérieuses, le film d’action-aventure implique également une première pour Walt Disney Animation Studios, c’est-à-dire une romance pour adolescents gay. Le personnage sera interprété par Jaboukie Young-White. Le film tourne autour de la famille Clade, décrite comme une “famille légendaire d’explorateurs”. Il comprend Searcher Clade, son père, Jaeger, le partenaire de Searcher, Meridian et Callisto Mal. Leur fils, Ethan, est ouvertement gay et biracial. Il est attiré par son béguin, Diazo.

Alors que le personnage est une grande nouvelle, les gens ont leur propre réponse pour la même chose. S’adressant à Twitter, une personne a écrit : « C’est absolument ridicule, pourquoi les gens font-ils tout un plat des gays et des lesbiennes ?! Il est naturel que les gens soient bisexuels pour tomber amoureux ! Cela donne au christianisme une mauvaise réputation ! Parce qu’une partie de ma famille est chrétienne ! Ils trouveraient même ça stupide !” Voici quelques réponses :

Disney va 100% blâmer le mauvais box-office inévitable de STRANGE WORLD sur le fait qu’il y a un personnage ouvertement gay dans le film alors qu’en réalité, il va échouer parce qu’ils ne l’ont pas du tout commercialisé. Ils utiliseront cela comme une excuse pour ne plus jamais avoir de représentant queer. pic.twitter.com/diD7It4Bk4– Jordan Woodson #GlassOnionSweep (@jordanjwoodson) 17 novembre 2022

C’est absolument ridicule, pourquoi les gens font-ils tout un plat des gays et des lesbiennes ? ! Il est naturel que les gens soient bisexuels pour tomber amoureux ! Cela donne au christianisme une mauvaise réputation ! Parce qu’une partie de ma famille est chrétienne ! Ils trouveraient même ça stupide !https://t.co/QomGBfOyaX— MrWolfyNerd (@NerdWolfy) 18 novembre 2022

Félicitations à Strange World pour avoir eu le premier personnage gay de Disney depuis Lightyear avait le premier personnage gay de Disney depuis que Owl House avait le premier personnage gay de Disney depuis Onward avait le premier personnage gay de Disney depuis que Beauty and Beast 2017 avait le premier gay Disne— Royal Psyduck (@RoyalPsyduck) 16 novembre 2022

Je viens de voir le nouveau film de Disney, Strange World, qui comprend le premier personnage principal gay du studio. Je suis un peu dépassé. #Monde étrange – Patricia Karvelas (@PatsKarvelas) 19 novembre 2022

Tout le monde, s’il vous plaît, allez voir Strange World quand il sortira la semaine prochaine ! Il présente le premier personnage principal d’un film Disney qui est ouvertement gay. C’est tellement important que ce film ne s’effondre pas pour que nous puissions voir plus de représentation !! #Monde étrange #LGBTQ pic.twitter.com/nDVmRtQ0xY— inkiad🏳️‍🌈 (@Inkiadk) 18 novembre 2022

juste une note rapide que le #Monde étrange Le personnage gay est un peu différent des précédents Gay Characters TM car il est… le protagoniste. une distinction un peu importante— klaudia amenábar (@kaludiasays) 21 novembre 2022

Je comprends que tout le “premier personnage gay de Disney” est drôle et tout, mais s’il vous plaît, ne laissez pas Strange World passer entre les mailles du filet. Ce n’est pas un sous-texte ou un personnage mineur / d’arrière-plan sans nom, c’est le protagoniste central d’un film d’animation majeur.— The Gay In Gladiator 🏳️‍🌈💜 (@GladInGladiator) 20 novembre 2022

ok vous avez besoin de regarder un nouveau film de Disney sur un monde étrange avec le premier personnage ouvertement gay car il ne reçoit aucune publicité comme quelqu’un en a même entendu parler – LIZ PIE DAY (@ivehater) 21 novembre 2022

Le réalisateur Don Hall, tout en s’adressant à The Variety, a déclaré: «Cela n’a jamais été décomposé comme ça. C’était plus organique.” Pendant ce temps, le co-réalisateur et scénariste Qui Nguyen a déclaré: “J’ai une famille biraciale, donc c’était quelque chose qui m’était facilement lié à [have] deux personnes aux parcours très différents tombent amoureuses. Et maintenant, mon enfant marche dans ces deux lignes de nous – entièrement asiatique, entièrement juif – et c’est quelque chose que j’ai compris de manière inhérente.

Hall a ajouté que l’homosexualité faisait partie de lui. Le personnage est également audacieux et extrêmement empathique, c’est pourquoi il devient en quelque sorte l’écologiste de notre film.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici