Le premier patient reçoit un vaccin à ARNm contre le cancer de l’intestin en Angleterre, et des milliers d’autres arrivent

Il y a aujourd’hui d’excellentes nouvelles pour les patients atteints de cancer en Angleterre, car des milliers de personnes devraient bénéficier d’un accès accéléré à un nouveau programme qui leur donnera accès à des vaccins expérimentaux personnalisés. L’initiative, appelée Cancer Vaccine Launch Pad, vise à inciter davantage de patients à participer à des essais de vaccins à ARNm contre leur cancer spécifique, dans l’espoir d’accélérer le développement de ces traitements potentiellement révolutionnaires.

Le premier patient à recevoir une injection dans le cadre de ce nouveau programme était Elliot Phebve, professeur d’université de 55 ans et père de quatre enfants à qui on a diagnostiqué un cancer colorectal après des tests de routine. Après une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur et une partie de l’intestin, Phebve a subi une chimiothérapie et a été invité à participer à l’essai.

« Participer à cet essai correspond à mon métier de conférencier et d’acteur solidaire. Je veux avoir un impact positif sur la vie des autres et les aider à réaliser leur potentiel », a déclaré Phebve dans un communiqué. déclaration.

L’hôpital où Phebve a reçu le vaccin expérimental est l’un des 30 hôpitaux d’Angleterre à s’être inscrits au programme. Plateforme de lancement du vaccin contre le canceret d’autres suivront bientôt.

Nous avons vu le potentiel de la technologie des vaccins à ARNm pendant la pandémie de COVID-19, mais le grand avantage en matière de cancer est que ces vaccins peuvent être personnalisés en fonction d’une tumeur spécifique d’un patient spécifique, ce qui leur donne les meilleures chances d’efficacité. Un essai historique de phase 3 sur un vaccin contre le mélanome a été lancé récemment, suivi peu de temps après par des rapports faisant état de premiers résultats positifs d’un vaccin contre le cancer du cerveau chez les humains et nos meilleurs bourgeons canins.

Nous espérons que le Cancer Vaccine Launch Pad permettra à davantage de patients d’accéder à cette nouvelle technologie, en rationalisant le processus d’évaluation de l’éligibilité et en invitant les patients à participer à un essai approprié.

«Le NHS [the UK’s National Health Service] est dans une position unique pour mener ce type de recherche de pointe à l’échelle mondiale, et à mesure que de plus en plus de ces essais seront lancés et exécutés dans les hôpitaux à travers le pays, notre service national de mise en relation garantira qu’autant de patients éligibles que possible obtiennent la possibilité d’y accéder », a expliqué la directrice générale du NHS, Amanda Pritchard.

Un vaccin à ARNm vise à inciter le système immunitaire d’un patient à produire des anticorps contre des protéines connues pour jouer un rôle dans son cancer – cette information est obtenue via des tests sur le tissu tumoral. Lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec une intervention chirurgicale, une radiothérapie et d’autres traitements médicamenteux, jugés appropriés par les oncologues, on espère que ces vaccins aideront l’organisme à éliminer toutes les cellules tumorales résiduelles et à réduire le risque de récidive.

Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation à l’association caritative Cancer Research UK, a commenté : « Des essais cliniques comme celui-ci sont essentiels pour aider davantage de personnes à vivre plus longtemps et mieux, sans craindre le cancer. »

Le gouvernement britannique s’associe au fabricant de vaccins BioNTech et s’engage à fournir à 10 000 patients un traitement de précision contre le cancer d’ici 2030. Il est prévu de commencer à élargir le programme à d’autres types de cancer, notamment cancer du pancréasqui est le 10ème type le plus courant au Royaume-Uni, mais la cinquième cause de décès par cancer.

Les vaccins contre le cancer semblent de plus en plus réalistes, grâce à une succession d’avancées et de résultats d’essais positifs. Phebve a résumé ce qu’une nouvelle option de traitement pourrait signifier pour le presque la moitié d’entre nous qui devraient être touchés par le cancer au cours de leur vie.

« Grâce au potentiel de cet essai, s’il réussit, il pourrait aider des milliers, voire des millions de personnes, afin qu’elles puissent avoir de l’espoir et ne pas vivre tout ce que j’ai vécu. J’espère que cela aidera d’autres personnes.