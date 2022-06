Le premier pas vers l’adhésion de l’Ukraine à l’UE est un signe de solidarité au milieu de la guerre

M. Habeck a qualifié les compressions de Gazprom d’attaque économique délibérée de la part de M. Poutine.

« C’est évidemment la stratégie de Poutine », a-t-il dit, « pour créer de l’insécurité, faire monter les prix et nous diviser en tant que société ».

Matina Stevis-Gridneff rapporté de Bruxelles, Thomas Gibbons-Neff de Bakhmut, Ukraine, et Michel Levenson de New York. Le reportage a été fourni par Natalia Yermak de Bakhmut, Valérie Hopkins de Kyiv, Anton Troïanovski et Mélissa Eddy de Berlin, Jean Ismay de Washington, Marc Santora de Varsovie et Monika Pronczuk de Bruxelles.