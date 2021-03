Le premier panneau entièrement noir de Loose Women’s obtient une nomination à la Royal Television Society

Loose Women a été nominée pour un prix de la Royal Television Society.

Cela vient après que la populaire émission de jour ITV ait présenté pour la première fois un épisode avec un panneau entièrement noir.

L’émission de longue date est prête pour un programme de jour aux récompenses 2021.

Parmi les autres programmes nominés dans la même catégorie, citons Junior Bake Off de Channel 4 et The Bidding Room de BBC One.

L’épisode historique, diffusé en octobre de l’année dernière, mettait en vedette des animateurs tels que Brenda Edwards, Judi Love et Kelle Bryan.

L’animatrice de Loose Women, Charlene White, a annoncé la nouvelle passionnante de la tranche de jeudi.

La fière star a déclaré aux téléspectateurs: «Nous avons été nominés pour un prix de la Royal Television Society» super chic et très chic.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Pour être présélectionnés, les juges ont dû regarder un épisode typique de Loose Women, qui devait être la dose habituelle de plaisir, de feu et d’amitié et même quelques larmes.

«Je sais que Kelle ne le sait pas, devinez qui était sur le panneau pour l’émission qu’ils ont regardée? C’était nous quatre!

Alors que des confettis de fête tombaient du plafond au-dessus des animateurs ravis, Charlene a poursuivi: «’Comme les téléspectateurs le savent, cette émission était très spéciale pour nous tous – à l’écran, hors écran, c’était une émission très spéciale et nous ‘suis super super super fier.’







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Ce n’est pas seulement à propos de nous quatre, c’est pour toutes les dames de l’équipe Loose Women, c’est pour tout le monde dans les coulisses, tout le monde ici dans le studio, tous les gars qui me parlent constamment à l’oreille pour le spectacle et de Bien sûr, il s’agit de vous les gars à la maison.

«Il y a toute une équipe ici. Cela s’appelle peut-être Loose Women, mais il s’agit de toutes les personnes impliquées dans cette équipe.

Suite à l’annonce émouvante, les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur amour.

«Tellement heureux pour ces dames. Ils le méritent tellement », a déclaré un spectateur.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Je suis tellement fière d’être une femme noire en ce moment au Royaume-Uni. Voilà comment être inclusif », a fait écho un autre.

Pendant ce temps, un troisième a écrit: «J’ai été tellement ému de regarder Loose Women. Cela montre simplement jusqu’où nous allons en tant que nation.