Realme élargit de manière agressive son portefeuille intelligent depuis deux ans, en proposant plus de produits tels que les téléviseurs intelligents, les écouteurs TWS, une prise intelligente et une caméra de sécurité. Il semble que la société chinoise de technologie veuille désormais entrer dans le segment des PC avec un nouvel ordinateur portable Realme, bien que ses détails restent clairsemés pour le moment. Selon le pronostiqueur Mukul Sharma, Realme lancera son premier ordinateur portable vers juin 2021, « si les choses se passent comme prévu ». Les derniers détails du pronostiqueur surviennent quelques jours après que le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, ait vaguement taquiné le développement de l’ordinateur portable.

Lors de son récent entretien avec BGR India, le dirigeant de Realme sans nier les rapports sur le portable Realme a déclaré que la marque avait reçu « de nombreuses requêtes à ce sujet » et que nous devions « rester à l’écoute » pour les mises à jour qui y sont liées. Il a ajouté que Realme élargirait son portefeuille intelligent avec plus d’appareils électroménagers en Inde cette année avec une balance Realme, un presse-agrumes électrique et même un climatiseur. Notamment, Sheth dans une autre interview le mois dernier a noté que la société apporterait de nouveaux produits dans le cadre de sa stratégie 1 + 4 + N – c’est-à-dire 1 produit Core (smartphone), 4 Smart Hubs et N produits AIoT.

Si les détails du lancement de l’ordinateur portable Realme sont exacts, la société concurrencerait des acteurs établis comme HP et Lenovo, ainsi que de nouveaux entrants comme Xiaomi et Avita en Inde. Notamment, Xiaomi comme Realme propose une multitude de smartphones économiques et d’autres gadgets pour la maison intelligente, ainsi que des écouteurs TWS en Inde. Ses ordinateurs portables Mi qui ont fait leurs débuts l’année dernière sont disponibles en Inde avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération.

Considérant que ni Realme ni aucune de ses sociétés sœurs comme Oppo ou OnePlus ne produisent encore d’ordinateurs portables, il est supposé que l’ordinateur portable Realme peut exécuter le système d’exploitation Windows 10 avec un processeur Intel / AMD, sous le capot. Dans une autre nouvelle liée à Realme, la société devrait lancer de nouveaux smartphones compatibles 5G, les Realme X7 et X7 Pro le mois prochain.