Le premier officier de l’armée américaine ouvertement trans arrêté comme “espion russe”

Un couple du Maryland a été accusé d’avoir offert des secrets médicaux à un agent infiltré du FBI

Deux Américains, dont le premier officier ouvertement transgenre de l’armée américaine, ont été arrêtés après avoir fourni des informations médicales sur le personnel militaire à un employé de l’ambassade de Russie – en réalité, un agent infiltré du FBI – selon un acte d’accusation fédéral rendu public jeudi.

Le major Jamie Lee Henry et le Dr Anna Gabrielian de Rockville, dans le Maryland, ont été accusés de complot et de divulgation illicite d’informations sur la santé identifiables individuellement, a rapporté le Baltimore Banner, citant un acte d’accusation fédéral daté de mercredi.

Gabrielian, 36 ans, est répertoriée comme enseignant en anesthésiologie et en médecine de soins intensifs à la faculté de médecine Johns Hopkins de Baltimore. Henry est médecin à Fort Bragg en Caroline du Nord, avec une habilitation de sécurité secrète. Selon l’acte d’accusation, ils “communiqué et rencontré plusieurs fois” avec un agent infiltré du FBI, qu’ils croyaient être un employé de l’ambassade de Russie, offrant de fournir des informations médicales sensibles sur les membres de l’armée américaine et leurs familles.

Henry a fait la une des journaux en juin 2015, en tant que premier officier connu de l’armée américaine à se révéler transgenre. Bien que la bannière de Baltimore et d’autres points de vente aient qualifié Henry de “elle,” l’acte d’accusation lui-même appelé Henry “il” et le mari de Gabriellian.

Le premier officier trans de l’armée et la femme médecin de Johns Hopkins sont inculpés d’espionnage : ils ont tenté de transmettre les dossiers médicaux aux Russes des officiers supérieurs de Fort Bragg – le siège de la Delta Force et des opérations spéciales https://t.co/LPO6ThJpQo —Mark Hemingway (@Heminator) 29 septembre 2022

Le FBI prétend avoir intercepté un message de Gabriellian offrant son aide à l’ambassade de Russie. Lors de sa première rencontre avec l’agent d’infiltration, dans un hôtel de Baltimore le 17 août, Gabrielian a déclaré qu’elle était “motivé par le patriotisme envers la Russie” et était prêt à risquer d’être renvoyé ou d’aller en prison.

Un acte d’accusation déposé mercredi accuse deux médecins du Maryland de complot et de divulgation illégale d’informations médicales. Le Dr Jamie Lee Henry de l’armée américaine et l’anesthésiste de Johns Hopkins, le Dr Anna Gabrielian, sont accusés d’avoir tenté de fournir des informations au gouvernement russe. pic.twitter.com/TNkpo2GoLF – Paul Gessler (@PaulGessler) 29 septembre 2022

Elle a également mentionné qu’Henry avait accès non seulement aux dossiers médicaux, mais pouvait offrir des informations sur la formation américaine de l’armée ukrainienne. Henry, 39 ans, a ensuite été convoqué pour la deuxième rencontre.

“Mon point de vue est que jusqu’à ce que les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, je peux aider autant que je veux”, Henry aurait dit à l’agent. “À ce stade, j’aurai des problèmes éthiques que je devrai résoudre.”

Lors de la réunion du 31 août dans un hôtel de Gaithersburg, Gabriellian a offert des informations médicales sur le conjoint d’une personne qui travaillait à l’Office of Naval Intelligence (ONI), soulignant un problème qui “La Russie pourrait exploiter” dit l’acte d’accusation. Henry a fourni des informations médicales concernant cinq patients à Fort Bragg.

L’acte d’accusation contre le couple a été déposé mercredi. Après leur première comparution devant le tribunal, Henry et Gabriellian ont été remis en détention à domicile.