World of Warships par le développeur de jeux en ligne basé à Chypre, Wargaming obtient son premier navire de la marine indienne, l’INS Mysore. Selon la société, la version en jeu de l’INS Mysore est une réplique de la version réelle – un croiseur de classe Fidji commandé à la marine indienne en 1957. Le navire a ensuite été acquis de la Royal Navy où il a servi dans Seconde Guerre mondiale (Seconde Guerre mondiale) sous le nom de HMS Nigeria. L’INS Mysore était le deuxième croiseur acheté par l’Inde indépendante qui a également joué un rôle crucial lors du raid sur le port de Karachi en 1971.

Les joueurs de World of Warships peuvent trouver le navire de la marine indienne dans l’arbre technologique du Commonwealth du jeu. Wargaming explique que plusieurs aspects du titre en ligne ont été conçus exclusivement pour le marché indien, notamment le camouflage tricolore personnalisé et les prix localisés. World of Warships a ajouté plus de 38 millions de joueurs enregistrés depuis son lancement il y a plus de cinq ans et propose plusieurs navires de la Seconde Guerre mondiale.

S’exprimant davantage sur le développement, Rajeev Girdhar, responsable des opérations en Inde pour World of Warships, a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes ravis de présenter enfin l’INS Mysore à nos joueurs en Inde et dans le monde … la croissance de l’Inde en une superpuissance navale de l’ère moderne et l’appétit exponentiellement croissant pour le jeu immersif dans le pays nous ont amenés à construire et à développer une toute nouvelle gamme de contenu passionnant qui augmente l’expérience de jeu déjà exceptionnelle. «

Lancé en 2015, World of Warships est un titre MMO en ligne massivement multijoueur en ligne (MMO) gratuit sur le thème de la guerre navale. Les utilisateurs peuvent télécharger le jeu gratuitement via le site Web de World of Warships ou Steam. Comme mentionné, le titre présente plus de 300 navires de guerre de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale tels que l’Iowa, Bismarck et Yamato. Le jeu nécessite au minimum Intel Core i3 à 2,5 GHz ou AMD Athlon II X2 à 2,7 GHz pour fonctionner correctement. Les autres exigences incluent 4 Go de RAM et Nvidia GeForce GT 440 ou GPU AMD Radeon HD 7660.