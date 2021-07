Le premier musée sous-marin de Grèce ouvre le monde antique aux touristes de plongée dans la mer Égée

Émergeant des eaux turquoises cristallines de la mer Égée, Hans-Juergen Fercher vient de rentrer de sa quatrième plongée là où des monticules de pots de vin vieux de 2 500 ans marquent le site d’un ancien naufrage – et le premier musée sous-marin de Grèce.

« C’est une combinaison de plongée et de plongée archéologique. C’est plonger dans l’histoire », confie le psychiatre de 48 ans après s’être hissé sur le pont du bateau de plongée Triton.

« Cela le rend spécial et unique. »

Le musée sous les vagues de Peristera, un affleurement rocheux au large de l’île d’Alonissos, a ouvert ses portes en 2020, bien que le site ait été en grande partie mis en veilleuse jusqu’à présent en raison des restrictions de Covid-19.

Alors que la Grèce ouvre son industrie touristique vitale, le site offre un exemple de source de revenus nouvelle et plus durable.

Des plongeurs comme Fercher et la viticultrice danoise, Lisette Fredelund, sont prêts à payer 95 euros (110 $) par plongée – environ 50 pour cent de plus que le coût d’une sortie de plongée récréative régulière – pour une visite guidée d’un site autrefois l’apanage de archéologues professionnels.

« C’était tout simplement incroyable », a déclaré Fredelund. « J’étais juste, pendant que nous étions là-bas, en train d’essayer d’imaginer ce que cela avait été d’être sur un navire transportant du vin. »

D’autres épaves ont été découvertes dans la région – au milieu de la plus grande réserve marine du pays – laissant présager l’ouverture d’autres musées de ce type. La Grèce a fait de la plongée une de ses priorités pour attirer les visiteurs depuis l’adoption d’une loi en 2020 permettant d’accéder à de tels sites, a déclaré à l’AFP le ministre du Tourisme, Harry Theoharis.

« C’est un type de tourisme qui attire des gens toute l’année, un public spécial qui paie généreusement pour plonger », a-t-il déclaré, ajoutant que 10 nouveaux parcs de plongée sont prêts à être agréés dans le cadre du processus prévu par la législation.

À bord du Triton, un groupe de six autres visiteurs enfile leur équipement de plongée et plonge dans la mer en suivant de près leur guide. Environ 300 personnes ont payé pour visiter l’épave depuis l’ouverture du musée, selon le maire d’Alonissos Petros Vafinis.

Vafinis – lui-même un passionné de plongée sous-marine – a rejoint un groupe de touristes alors qu’ils se lançaient un par un du pont arrière du Triton dans la mer.

Tous les visiteurs doivent d’abord se soumettre à un briefing sur le site et les règles strictes, comme se tenir à au moins deux mètres (environ six pieds) des artefacts.

Des attentes élevées

Après une courte baignade depuis le bateau, le guide guide le groupe à travers des couches de lumière changeantes et un froid croissant jusqu’au fond marin près de 30 mètres plus bas.

« Mes attentes étaient vraiment élevées à partir du briefing, et cela a tout rempli », a déclaré George Giasemidis, un touriste grec qui a visité la région spécifiquement pour voir l’épave.

En raison de la profondeur et de la difficulté technique de la descente, seuls des plongeurs qualifiés sont autorisés à visiter l’épave d’un navire qui livrait du vin et d’autres marchandises lors de son naufrage, vers le Ve siècle av. Plus de 4 000 amphores à deux anses sont ancrées dans le sable, leurs positions marquant le contour du navire en bois, dont les restes ont été emportés au fil du temps.

« Nous voulons proposer un autre type de tourisme aux personnes qui viennent. Je ne veux pas de tourisme intensif que l’on puisse trouver ailleurs », a déclaré Vafinis.

Avec quatre autres épaves découvertes à proximité, l’objectif est qu’elles deviennent à leur tour accessibles, ajoutant Alonissos à la liste des incontournables pour les plongeurs du monde entier.

« Cela va mettre Alonissos sur la carte mondiale de la plongée, d’avoir comme un safari sous-marin d’épaves anciennes », a déclaré Kostas Efstathiou, copropriétaire du centre de plongée Triton.

