Le premier musée d’art consacré à l’IA au monde explorera le « potentiel créatif des machines » à Los Angeles | Los Angeles

Un éminent artiste de l’IA a annoncé qu’il ouvrirait le premier musée d’art de l’IA au monde à Los Angeles, qui mettra en lumière « l’intersection de l’imagination humaine et du potentiel créatif des machines ».

Le musée d’art de l’intelligence artificielle, surnommé Dataland, devrait ouvrir ses portes fin 2025, dans un nouveau développement à côté du Musée d’art contemporain, du Broad Museum et du siège de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, créant un espace pour l’art de l’IA parmi certains des lieux culturels les plus prestigieux de Los Angeles.

Refik Anadol, 38 ans, cofondateur de Dataland, est un artiste multimédia dont «un succès populaire – et controversé« Des œuvres utilisant l’intelligence artificielle ont été exposées dans le monde entier, notamment au Museum of Modern Art de New York, au Serpentin et, plus récemment, le siège des Nations Unies.

Au cours des deux dernières années, Anadol s’est retrouvé au centre des débats sur la valeur de l’art généré par l’IA, car les foules ont été apparemment « transpercées » par ses immenses toiles numériques interactives, tandis que certains critiques d’art les ont critiquées comme surfait et médiocre.

Anadol cherche désormais à créer pour des artistes comme lui un espace d’exposition permanent parmi certains des lieux de haute culture les plus en vue de Los Angeles, et il s’engage à ce que le musée d’art de l’IA fasse la promotion de « l’IA éthique » et utilise sources d’énergie renouvelables.

« Los Angeles – et la Californie – sont l’endroit idéal pour imaginer de nouveaux mondes », a déclaré Anadol. Bien qu’il soit un fan de longue date du film Blade Runner, il rejette l’idée qu’il pourrait y avoir quelque chose de dystopique dans la création d’un musée d’art de l’IA au cœur de Los Angeles. « Ce musée est utopique », a-t-il déclaré.

Avec Dataland, a déclaré Anadol, lui et sa petite équipe d’artistes et de technologues espèrent réinventer le musée à l’ère de l’intelligence artificielle, tout en mettant en valeur le travail innovant des artistes numériques, qui ont longtemps été considérés avec scepticisme par les établissements artistiques plus traditionnels, tout en offrant un espace pour la recherche scientifique et technologique continue.

Refik Anadol. Photographie : Dustin Downing

Il a déclaré qu’il essayait de créer un nouvel espace muséal physique de haute technologie, en équipant le bâtiment lui-même « d’informatique en nuage, de capteurs spéciaux et d’activités spéciales ».

Alors qu’il espère utiliser son nouveau musée pour démystifier l’IA, Anadol, qui a travaillé avec Google, Nvidia et d’autres acteurs majeurs de l’industrie, affirme également que le potentiel de la technologie est vaste.

« L’IA n’est pas un outil. L’IA est bien plus qu’un outil », a-t-il déclaré. « Littéralement, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons jamais eu l’intelligence comme technologie. »

Dans le sillage de la double grève historique de l’année dernière à Hollywood, lorsque les écrivains et les acteurs se sont rassemblés sur les piquets de grève pour s’inquiéter de l’utilisation de l’IA pour remplacer les artistes humains, Los Angeles pourrait être l’une des villes au monde où les travailleurs de la culture sont les plus hostiles à l’intelligence artificielle.

Anadol a déclaré qu’il partageait certaines des inquiétudes des artistes hollywoodiens et qu’ils avaient également « raison » sur certaines critiques de l’économie de l’IA.

« Je ne crois pas que les machines doivent être les seules créatrices. Ce serait un avenir terrible si on laissait les machines faire leur travail créatif », a-t-il déclaré.

Anadol estime qu’il est important que les artistes créent leurs propres outils d’intelligence artificielle et qu’il ne suffit pas de se servir d’un outil créé par quelqu’un d’autre. « Je collecte mes propres données, j’entraîne mon propre modèle », explique-t-il. « Je co-crée littéralement avec la machine à chaque étape. »

Le musée mettra en valeur les ensembles de données « collectées de manière éthique », a déclaré Anadol, comme son Modèle Nature Grand Formatun outil d’IA génératif open source construit à partir de données partagées par le Smithsonian, le Natural History Museum du Royaume-Uni et d’autres institutions de premier plan.

Alors que l’industrie de l’IA fait l’objet d’un examen minutieux en raison de l’immense quantité d’énergie qu’elle requiert, Anadol a déclaré qu’il souhaitait être transparent sur la consommation d’énergie des nouveaux outils et technologies du musée. Il a déclaré avoir travaillé avec Google pour trouver un parc énergétique durable dans l’Oregon pour alimenter ses outils d’IA sans utiliser de combustibles fossiles, même si cela signifie que le processus est plus lent.

« L’idée ici n’est pas d’être rapide ou premier, mais d’avoir raison », a déclaré Anadol.

Le Musée des Arts de l’IA démarre comme une entreprise à but lucratif, bien qu’Anadol ait déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’évoluer vers une direction à but non lucratif si la nouvelle entreprise peut sécuriser les mécènes qui rendraient cela possible.

« L’art de l’IA est une forme d’art très récente. Elle est encore peu explorée. Elle n’en est qu’à ses débuts », a-t-il déclaré.

Anadol n’a pas encore 40 ans et expose déjà ses œuvres dans le monde entier. Il est un homme en mouvement – ​​parfois littéralement, comme il l’a confié au Guardian en partie depuis un taxi traversant New York le jour de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’année dernière, le Museum of Modern Art de New York a acquis Unsupervised d’Anadol, une toile numérique géante qui utilise l’intelligence artificielle pour générer de nouveaux affichages en constante évolution à partir de 200 ans d’images de la collection du Moma. Anadol a déclaré qu’il s’agissait de la première acquisition par le Moma d’une œuvre génératrice d’IA.

Anadol, qui enseigne au département de design de l’Université de Californie à Los Angeles, est bien connecté dans le monde de l’art et des musées de Los Angeles. Son travail est mis en avant dans le cadre du festival d’art du sud de la Californie organisé par le Getty, PST: Art, et, dans une récente interview avant l’annonce de la création du musée, la présidente et directrice générale du Getty, Katherine Fleming, l’a qualifié de « probablement l’artiste IA le plus célèbre de Los Angeles ».