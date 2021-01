Le Huawei P50 Pro sera plus petit que son prédécesseur, selon les informations de @OnLeaks, qui a publié le premier rendu alléchant du prochain produit phare. L’écran mesurera 6,6 pouces, ce qui signifie que sa taille est plus proche du P40 que du P40 Pro (qui a un panneau de 6,76 pouces).

Les côtés gauche et droit de l’écran ont toujours une courbe avec un rayon très serré, mais Huawei ne répétera pas les erreurs du passé – il y a des boutons matériels sur le côté.

Cette conception garde le téléphone aussi compact que possible. Il mesurera 159 mm de haut et 73 mm de large, ce qui est encore plus proche du modèle vanille P40 que du modèle Pro (qui fait 162,9 x 75,5 mm, à titre de comparaison).

Ce n’est pas seulement la plus petite diagonale, l’écran du P50 Pro aura deux autres changements notables. Tout d’abord, le large trou de perforation de la caméra selfie double sera remplacé par une caméra unique plus petite. Deuxièmement, il y aura un écouteur traditionnel, remplaçant l’écran acoustique qui a été introduit avec le P30 Pro.

Selon un rapport de The Elec, le Huawei P50 Pro utilisera des écrans OLED Samsung et LG et sera alimenté par la puce Kirin 9000 (bien qu’il ne soit toujours pas clair si TSMC a été autorisé à négocier avec Huawei, mais d’autres sociétés ont obtenu le vert lumière).

