Le premier missile tiré sur un objet au-dessus du lac Huron a manqué sa cible, selon les États-Unis

Le premier des deux missiles tirés depuis un avion de chasse F-16 sur un objet non identifié au-dessus du lac Huron dimanche a raté l’objet, mais a atterri sans danger dans l’eau, a déclaré mardi le général américain Mark Milley.

“Premier coup manqué, deuxième coup réussi”, a déclaré Milley, président de l’état-major interarmées, en réponse à une question d’un journaliste lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Reuters a rapporté lundi que le premier des deux missiles avait raté l’objet, l’un des trois objets non identifiés abattus par des avions de combat américains au-dessus de l’espace aérien américain et canadien entre vendredi et dimanche.

“Dans ce cas, le missile a atterri sans danger dans l’eau du lac Huron, nous l’avons suivi jusqu’au bout”, a déclaré Milley. “Et nous nous sommes assurés que l’espace aérien était dégagé de tout trafic commercial, civil ou récréatif.”

Les deux premiers incidents de la fin de semaine se sont produits en Alaska et au Yukon. Dans les deux cas, a déclaré Milley, les objets ont été abattus dès la première tentative.

Espionnage non détecté dans les 3 derniers incidents : Maison Blanche

Les trois incidents du week-end se sont produits après que des responsables américains ont identifié un objet comme un ballon de surveillance chinois et l’ont abattu au large de la Caroline du Sud le 4 février. Cet incident a conduit à une nouvelle flambée des relations tendues entre les deux superpuissances, avec les États-Unis Le secrétaire d’État Antony Blinken annule une visite prévue à Pékin.

Milley, comme d’autres responsables, a déclaré qu’il utiliserait le terme “objets” pour désigner les trois incidents les plus récents. Citant la profondeur de l’eau dans le lac Huron, ainsi que les endroits éloignés et les températures froides en Alaska et au Yukon, Milley a averti qu'”il faudra un certain temps pour les récupérer”.

Dans cette image publiée lundi, des marins de la marine américaine se préparent à effectuer une recherche de débris le 7 février lors des efforts de récupération des restes d’un ballon chinois à haute altitude abattu par l’US Air Force au large de la Caroline du Sud. (Spécialiste de la communication de masse 1re classe Ryan Seelbach/US Navy/Reuters)

John Kirby, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, a confirmé le premier échec au-dessus du lac Huron aux journalistes à Washington.

Kirby a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’avaient pas encore une idée précise de l’origine des trois derniers objets. La communauté du renseignement envisage la possibilité que le trio puisse être des ballons “liés à un but commercial ou bénin”.

Il a dit qu’il n’y avait aucune indication que le trio d’objets était lié au programme de ballons espions de la Chine.

Les responsables ont déclaré qu’une explication de la récente rafale depuis la détection du premier ballon était un changement des filtres du NORAD pour leur permettre de détecter des objets se déplaçant lentement et à différentes altitudes.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il avait ordonné l’abattage de l’objet au-dessus du Yukon et qu’un F-22 américain l’a détruit à 15 h 41 HE. Trudeau n’a pas mentionné l’accident du lac Huron dans ses commentaires aux journalistes lundi au Yukon.

Un chasseur F-22 de l’armée américaine a abattu un objet non identifié qui aurait à peu près la taille d’une petite voiture près de Deadhorse, en Alaska.

Le Congrès veut plus de réponses

Les sénateurs américains auraient reçu mardi un autre briefing sur les récents incidents.

Le sénateur de l’Illinois, Dick Durbin, a déclaré que le président Joe Biden, un collègue démocrate, “doit des réponses au pays”.

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que Biden “doit communiquer et être au niveau du peuple américain”. Il a demandé ce que l’administration savait des efforts de surveillance de la Chine avant que le premier ballon ne traverse le pays.

REGARDER l Dernier trio d’objets non habités, sans propulsion :

Mission de recherche en cours pour les débris d’objets volants abattus Des équipes de recherche parcourent actuellement le lac Huron et une région du Yukon à la recherche de débris provenant de deux des trois objets non identifiés abattus au-dessus de l’Amérique du Nord. Les responsables disent que les objets semblaient tous flotter, étaient sans pilote et n’avaient aucun système de propulsion connu.

La semaine dernière, l’administration Biden a mis sur liste noire six entités chinoises liées au programme présumé de ballons de surveillance de Pékin.

« La Chine espère que les États-Unis mettront fin à la répression déraisonnable des entreprises chinoises et prendront les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », a déclaré mardi le ministère du Commerce à Pékin dans un communiqué.

La Chine a déclaré mardi que plus de 10 ballons à haute altitude largués par les États-Unis depuis mai 2022 ont volé dans son espace aérien et celui d’autres pays.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, n’a pas fourni de détails sur les autres pays impliqués, a refusé de préciser dans quelles parties de l’espace aérien chinois les incursions se sont produites ou de fournir des photos comme preuve.