Quelques heures après l’explosion, le gouvernement internationalement reconnu du pays a déclaré que les rebelles houthis soutenus par l’Iran avaient tiré quatre missiles balistiques sur l’aéroport. Les responsables rebelles n’ont jusqu’à présent pas répondu aux demandes de commentaires et aucune responsabilité n’a été revendiquée pour une attaque à l’aéroport.

Plus tard mercredi, des responsables ont signalé une deuxième explosion, près d’un palais de la ville où des membres du cabinet ont été emmenés après l’attaque de l’aéroport. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement pendant les années de guerre civile au Yémen, a abattu plus tard un drone chargé de bombes essayant de tirer sur le palais, selon la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya.

Le cabinet nouvellement formé a été considéré comme une étape importante vers la fermeture d’un dangereux fossé entre le gouvernement du président yéménite controversé Abed Rabbo Mansour Hadi et les séparatistes du sud, soutenus par les Émirats arabes unis. Le gouvernement de Hadi et les séparatistes sont en théorie des alliés dans la guerre civile, alors que la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis s’est opposée aux Houthis, qui contrôlent la majeure partie du nord du Yémen, ainsi que la capitale du pays. , Sanaa.