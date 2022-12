Le Premier ministre ukrainien appelle à davantage d’aide militaire pour contrer les attaques russes

Le Premier ministre ukrainien lance un appel pour des batteries de missiles Patriot et d’autres systèmes de défense aérienne de haute technologie pour contrer les attaques russes, alors que de nouveaux bombardements russes ont été signalés lundi dans les régions orientales de l’Ukraine où Moscou tente de gagner sur le champ de bataille.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré à la chaîne de télévision française LCI que la Russie voulait inonder l’Europe d’une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens en ciblant les infrastructures en Ukraine qui ont provoqué des pannes d’électricité et d’eau pour des millions de personnes pendant l’hiver glacial.

Des millions d’Ukrainiens ont déjà fui le pays depuis le début de l’invasion russe le 24 février, et on craint que beaucoup d’autres ne quittent leurs maisons pendant l’hiver. Des milliers de personnes sont mortes et des dizaines de villes et villages à travers l’Ukraine ont été réduits en décombres au cours des plus de neuf mois d’assaut russe.

L’Ukraine a également besoin de réapprovisionnement en obus d’artillerie et en chars de combat modernes, a déclaré Shmyhal dans une interview diffusée dimanche soir avant les réunions à Paris cette semaine pour mobiliser et coordonner davantage d’aide internationale à l’Ukraine.

Le Kremlin a déclaré que les attaques contre le système d’approvisionnement énergétique de l’Ukraine étaient des représailles à ce que Moscou qualifie d’attaque orchestrée par Kiev contre le pont clé construit par la Russie vers la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexé en 2014.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu au téléphone avec le président américain Joe Biden. Biden “a souligné comment les États-Unis accordent la priorité aux efforts visant à renforcer la défense aérienne de l’Ukraine grâce à notre aide à la sécurité, y compris l’annonce le 9 décembre de 275 millions de dollars supplémentaires de munitions et d’équipements comprenant des systèmes pour contrer l’utilisation russe de véhicules aériens sans pilote”. dit Maison.

Les attaques de drones russes près du port d’Odessa sur la mer Noire le week-end dernier ont détruit plusieurs installations énergétiques et laissé tous les clients à l’exception des hôpitaux, des maternités, des chaufferies et des stations de pompage sans électricité.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge Mirjana Spoljaric a achevé lundi une visite de quatre jours en Ukraine, dont Odessa.

“J’ai vu comment les familles ont été déchirées et comment les coupures de courant et les températures glaciales ont accru les souffrances de trop de personnes pendant cet hiver difficile”, a-t-elle déclaré.

Pour se défendre contre de nouvelles frappes, Shmyhal a réitéré les appels ukrainiens précédents pour des missiles sol-air Patriot – un système hautement sophistiqué qui n’a pas encore été mis en place. Il a également demandé plus de systèmes de défense aérienne allemands et français que ces pays ont déjà fournis.

La fourniture de missiles Patriot à l’Ukraine marquerait une avancée majeure dans les types de systèmes de défense aérienne que l’Occident envoie pour aider le pays à se défendre contre les attaques aériennes russes. Jusqu’à présent, aucun pays ne les a proposés, et une telle démarche marquerait probablement une escalade avec la Russie.

L’Ukraine a besoin de grandes quantités d’obus pour répondre de la même manière contre l’artillerie russe, a déclaré Shmyhal. La Russie tire 50 000 à 70 000 obus par jour sur des cibles ukrainiennes et « nous avons besoin d’au moins un tiers de cette quantité chaque jour », a-t-il ajouté.

Les organisateurs de la conférence en France disent qu’ils s’attendent à ce que plus de 45 nations et 20 institutions internationales y participent. L’un des objectifs de la réunion sera d’acheminer rapidement l’aide à l’Ukraine pour répondre à ses besoins en eau, en électricité, en nourriture, en santé et en transport pendant les durs mois d’hiver.

Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissaient également lundi à Bruxelles pour discuter de nouvelles sanctions visant à punir davantage la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a vivement condamné « le ciblage délibéré par la Russie de civils en termes d’infliger des souffrances à une large population. Il a décrit les actions de la Russie comme “un crime, en termes à la fois d’agression et de crime contre l’humanité”.

Les derniers combats se sont concentrés dans l’est du Donbass, composé des régions de Donetsk et de Louhansk, en particulier autour de la ville de Bakhmut.

Des responsables ukrainiens ont déclaré lundi que les forces du pays avaient frappé un hôtel dans la région de Louhansk qui servait de quartier général au groupe de mercenaires russes Wagner – qui a joué un rôle de premier plan dans les combats à l’est.

Le gouverneur ukrainien de la région, Serhiy Haidai, a déclaré que des centaines de Russes avaient été tués lors de l’attaque de Kadiivka dimanche. Des responsables locaux soutenus par Moscou à Louhansk ont ​​confirmé qu’une frappe ukrainienne avait détruit un bâtiment d’hôtel à Kadiivka, mais ont affirmé que le bâtiment n’était pas utilisé.

Le maire ukrainien de la ville de Melitopol, dans le sud-est du pays, Ivan Fedorov, a rapporté que l’Ukraine avait également attaqué un hôtel qui aurait abrité une équipe d’analystes de la principale agence de sécurité russe, le FSB. Moscou n’a pas commenté cette affirmation et aucun des rapports n’a pu être confirmé de manière indépendante.

Le bureau du procureur général d’Ukraine a déclaré lundi que deux civils avaient été tués et 10 autres blessés dans le bombardement russe de la ville de Hirnyk dans la région de Donetsk.

“C’était encore une autre attaque russe contre des civils”, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur sa chaîne d’application de messagerie.

Lundi également, la Slovaquie a déclaré qu’en coopération avec l’Allemagne, elle avait ouvert un nouveau centre de réparation d’armes ukrainiennes d’origine occidentale. Le centre est situé à l’intérieur d’une base militaire dans la ville de Michalovce, à environ 35 kilomètres (22 miles) à l’ouest de la frontière avec l’Ukraine, a indiqué le ministère de la Défense. Les obusiers et les systèmes de défense aérienne font partie des armes à y fixer.

